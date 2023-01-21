Прокурор Белогуров проверил жизнь в колониях Приморского района

Первым заместителем прокурора области Сергеем Белогуровым совместно с уполномоченным по правам человека в Архангельской области Любовью Анисимовой 14.02.2023 проведены проверки состояния законности в дислоцированных в Приморском районе воспитательной колонии и созданном при данном учреждении помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, а также колонии-поселении № 3, в ходе которых посещены жилые и запираемые помещения, медицинские части, столовые, банно-прачечные комбинаты и ряд других коммунально-бытовых объектов. В ходе бесед с осужденными и лицами, содержащимися под стражей, даны исчерпывающие ответы и разъяснения на интересующие их вопросы.

Отмечено, что администрациями проверенных учреждений принимаются меры по обеспечению должных режимов отбывания наказания в виде лишения свободы и содержания под стражей, надлежащей охраны и изоляции осужденных и обвиняемых, созданию им необходимых условий для реализации гарантированных законом прав. Тем не менее, установлены факты неисполнения требований действующего законодательства о материально-бытовом и медико-санитарном сопровождении осужденных и обвиняемых. Зафиксированы отдельные недостатки при рассмотрении обращений граждан.

Для устранения нарушений закона принято решение отреагировать представлением в адрес начальника регионального управления ФСИН России.