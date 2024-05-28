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Колонии и СИЗО Поморья прокурор проверил на жизнепригодность

Исполняющим обязанности первого заместителя прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Сергеем Белогуровым с 22 по 24 мая текущего года проведены проверки состояния законности в дислоцированных в Вельском и Коношском районах следственном изоляторе №3, исправительных колониях № 14 и 28, а также созданного на базе исправительной колонии № 28 изолированного участка, где отбывают наказание осужденные к принудительным работам. 

В ходе этих проверок посещены запираемые помещения, в том числе камеры штрафного изолятора, помещения камерного типа, помещения столовых, банно-прачечных комбинатов, ряд общежитий и рабочих объектов, где трудоустроены осужденные. На волнующие осужденных вопросы даны исчерпывающие ответы и разъяснения.

Отмечено, что администрациями проверенных учреждений принимаются меры по обеспечению должного режима отбывания наказания, надлежащей охраны и изоляции осужденных к лишению свободы, а также контроля за осужденными к принудительным работам, созданию им необходимых условий для реализации гарантированных законом прав. 

Тем не менее, прокурорскими работниками выявлены нарушения требований действующего законодательства о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных. Зафиксированы отдельные недостатки в организации проведения с осужденными к лишению свободы воспитательно-профилактической работы, требований пожарной безопасности.

Для устранения нарушений закона принято решение отреагировать представлением в адрес начальника регионального управления ФСИН России.

28 май 12:30 | : Будни

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