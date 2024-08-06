Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские православные активисты помогут с жильем многодетной маме из барака

    Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова пообещала обеспечить жильем архангелогородку Викторию Спицину, которая воспитывает 14 кровных детей и беременна 15-м ребенком. Подобрать подходящие варианты домов поможет сообщество архангельских православных предпринимателей.

    «Мы давно помогаем этой огромной семье, — рассказал представитель сообщества Валерий Смирнов. — Сейчас, благодаря визиту Марии Львовой-Беловой, решилась давняя проблема с жильем, которую местные чиновники не могли преодолеть много лет. Теперь наша задача помочь подобрать приемлемые варианты домов, чтобы семья могла нормально жить».

    Мария Львова-Белова отметила, что семья Спициных — одна на всю Архангельскую область.

    «Многодетной маме платят пособия, помогают волонтёры и благотворители, — написала уполномоченный по правам ребенка в соцсетях. — Но уже много лет главной проблемой остается вопрос с жильем. Мама со всеми детьми живёт в деревянном бараке, без горячей воды и надежной электропроводки. Все вместе размещаются на 70 квадратных метрах. В трех комнатах кровати стоят рядами и ярусами. Летом воду греют на плите, а зимой она совсем замерзает в трубах — маме с детьми приходится на время проситься к друзьям и знакомым».

    Также Мария Львова-Белова сообщила: «Приняли решение, которое считаю в этой ситуации единственно верным — при поддержке благотворительного фонда "Царьград" приобретем для этой семьи просторное жилье. Постараемся найти подходящий вариант к моменту рождения малыша.Желаю маме сил и терпения — пусть новый этап жизни будет наполнен только радостными событиями!»

    Отметим, что Валерий Смирнов и архангельские благотворители будут рады, если найдутся желающие присоединиться к помощи многодетным семьям, людям без определенного места жительства и прочим нуждающимся. Помочь возможно не только деньгами, но и своим трудом, напомнил Валерий Смирнов. Позвонить ему можно по телефону + 7 911 551 30 13. 

17 сентябрь 09:09 | : Будни / Верую

Главные новости


Приметы осени. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Премия, которой не будет. Почему Минкульт плюнул на Виктора Панова?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (190)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20