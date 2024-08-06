Архангельские православные активисты помогут с жильем многодетной маме из барака

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова пообещала обеспечить жильем архангелогородку Викторию Спицину, которая воспитывает 14 кровных детей и беременна 15-м ребенком. Подобрать подходящие варианты домов поможет сообщество архангельских православных предпринимателей.

«Мы давно помогаем этой огромной семье, — рассказал представитель сообщества Валерий Смирнов. — Сейчас, благодаря визиту Марии Львовой-Беловой, решилась давняя проблема с жильем, которую местные чиновники не могли преодолеть много лет. Теперь наша задача помочь подобрать приемлемые варианты домов, чтобы семья могла нормально жить».

Мария Львова-Белова отметила, что семья Спициных — одна на всю Архангельскую область.

«Многодетной маме платят пособия, помогают волонтёры и благотворители, — написала уполномоченный по правам ребенка в соцсетях. — Но уже много лет главной проблемой остается вопрос с жильем. Мама со всеми детьми живёт в деревянном бараке, без горячей воды и надежной электропроводки. Все вместе размещаются на 70 квадратных метрах. В трех комнатах кровати стоят рядами и ярусами. Летом воду греют на плите, а зимой она совсем замерзает в трубах — маме с детьми приходится на время проситься к друзьям и знакомым».

Также Мария Львова-Белова сообщила: «Приняли решение, которое считаю в этой ситуации единственно верным — при поддержке благотворительного фонда "Царьград" приобретем для этой семьи просторное жилье. Постараемся найти подходящий вариант к моменту рождения малыша.Желаю маме сил и терпения — пусть новый этап жизни будет наполнен только радостными событиями!»

Отметим, что Валерий Смирнов и архангельские благотворители будут рады, если найдутся желающие присоединиться к помощи многодетным семьям, людям без определенного места жительства и прочим нуждающимся. Помочь возможно не только деньгами, но и своим трудом, напомнил Валерий Смирнов. Позвонить ему можно по телефону + 7 911 551 30 13.