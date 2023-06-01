В Архангельске идет сбор помощи матери 14 детей

Многодетной маме Виктории Спициной помогают архангельские православные активисты. В семье четырнадцать детей, семь мальчиков и семь девочек, поэтому никакая поддержка не может быть лишней.

«Маму ребят Викторию я знаю около пяти лет, — рассказал организатор доброго дела православный активист Валерий Смирнов. — Она порядочный человек, не пьет и не курит, очень любит своих детей. Отношения с мужем, к сожалению, не сложились. Мы не знаем, где он находится, но можем помогать Виктории сами. Да, она не работает, но воспитание ребят — это очень сложный труд, на который она тратит всё свое время».

Валерий Смирнов отметил, что по его просьбам помощь Виктории оказывают торговые сети «Стройбат» и «Петровский», а также компания «Ритуал-сервис». Кроме того, на просьбы откликается депутат Архангельской городской думы Мария Харченко.

«Один из сыновей Виктории на днях ушел в армию, — рассказал Валерий Смирнов. — Остальные дети растут и постоянно нуждаются в продуктах питания, одежде, обуви, развивающих играх и прочем. Ребята любят рисовать, им нужны, например, альбомы и краски. Всё это мы постоянно собираем и передаем в семью. Также сейчас закупаем материалы для ремонта в одной из комнат. В квартире необходимо заменить электропроводку».

Помочь Спициным можно не только деньгами, но и своим трудом, отметил Валерий Смирнов. Позвонить ему можно по телефону + 7 911 551 30 13. К этому номеру привязана карта Сбербанка, на которую можно перевести пожертвования с обязательным указанием : «для семьи Спициных».

Благословил доброе дело секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов. «Дай Бог, чтобы эта семья стала примером нашей солидарной, совместной помощи и поддержки семьи, которая является уникальной для Архангельской области», — сказал протоиерей Валерий в эфире телеканала «Регион 29», который снял сюжет о многодетной маме.

Группа помощи Виктории: https://vk.com/public221331020

(по материалам Архангельской епархии)