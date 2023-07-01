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Православные активисты продолжают помогать многодетной маме из Архангельска

    Архангельские православные активисты помогают многодетной маме Виктории Спициной. Добровольцы делают ремонт в ее квартире и совместно с региональным Красным крестом оказали помощь в подготовке детей к школе.

    В семье четырнадцать детей, семь мальчиков и семь девочек, поэтому никакая поддержка не может быть лишней. Подключиться к доброму делу может каждый, связавшись с Валерием Смирновым, представителем православной общины храма на Валдушках.

    «Маму ребят Викторию я знаю около пяти лет, — отмечает Валерий Смирнов. — Она порядочный человек, не пьет и не курит, очень любит своих детей. Отношения с мужем, к сожалению, не сложились. Мы не знаем, где он находится, но можем помогать Виктории сами. Да, она не работает, но воспитание ребят — это очень сложный труд, на который она тратит всё свое время».

    Помочь Спициным можно не только деньгами, но и своим трудом, отметил Валерий Смирнов. Позвонить ему можно по телефону + 7 911 551 30 13. К этому номеру привязана карта Сбербанка, на которую можно перевести пожертвования с обязательным указанием : «для семьи Спициных».

    Благословил доброе дело секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов. «Дай Бог, чтобы эта семья стала примером нашей солидарной, совместной помощи и поддержки семьи, которая является уникальной для Архангельской области», — сказал протоиерей Валерий в эфире телеканала «Регион 29», который в июне 2023 года снял сюжет о многодетной маме. 

26 август 14:43 | : Будни / Верую

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