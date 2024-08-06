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Архангелогородцы рассказали о методах борьбы с ленью

В борьбе с ленью самый популярный инструмент — самовнушение. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Архангельска.

 Лишь 3 из 10 архангелогородцев заявили, что никогда не ленятся на работе. 27% утверждают, что не поддаются лени: при малейших ее проявлениях они берут себя в руки и продолжают работать. 23% опрошенных, напротив, делают перерыв, чтобы восстановить силы. 6% в борьбе с ленью помогает чашка крепкого кофе. 5% предпочитают переключиться на другие задачи. 4% мотивируют себя мыслями о том, сколько им заплатят за работу. Еще 4% разбивают задачу на мелкие части и решают постепенно. Также 2% предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки.

 Среди прочих методов борьбы с ленью респонденты называли прослушивание бодрой музыки, поедание сладостей и даже общение с энергичными коллегами. Интересно, что мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и переключиться, женщины же чаще заставляют себя трудиться волевым усилием и прибегают к помощи кофеина.

(фото с https://vk.com/wall-23791051_14805?lang=en

15 сентябрь 10:30 | : Будни

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