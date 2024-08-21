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Великолепный депутат Спиридонов заехал в архангельскую колонию "На Пирсах"

Исправительную колонию № 1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) посетил заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов, с целью знакомства с производственными мощностями центра трудовой адаптации осужденных.

Данный визит состоялся после состоявшейся рабочей встречи с начальником регионального УФСИН Михаилом Девятовым, на которой стороны обсудили возможности использования промышленного потенциала учреждений уголовно-исполнительной системы для региональных и муниципальных нужд. 

В ИК-1 вместе с Александром Спиридоновым приехал заместитель председателя комитета по собственности и предпринимательству Архангельского областного Собрания депутатов Дмитрий Семушин. По производственным объектам ИК-1 гостей сопровождали заместитель начальника регионального УФСИН Александр Литвинчук, ведущий инженер отделения маркетинга ОТАО УФСИН Валерий Ярославцев, врио начальника колонии Иван Романенков и начальник ЦТАО ИУ Дмитрий Сыров. Сотрудники службы исполнения наказаний показали гостям участок деревообработки и мебельный цех. Здесь Александр Юрьевич оценил условия труда осуждённых. Также на небольшой организованной выставке были представлены образцы, которые делают отбывающие наказание в ИК-1. Здесь и различная спецодежда, халаты, костюмы, шкафы, столы, скамейки и большое количество изделий для приусадебных участков. Кроме этого был продемонстрирован и ассортимент сувенирной продукции, которая изготавливается на станке с цифровым управлением. При обходе депутату Госдумы показали и имеющиеся свободные площади, на которых возможно организовать производство при взаимодействии с любой заинтересованной организацией. 

После обхода ЦТАО ИК-1 гостям презентовали  ассортимент всей продукции, которую могут производить осужденные в учреждениях регионального УФСИН. Акцент в беседе  был сделан на изделиях, выполненных по муниципальным заказам.  Учреждения УИС вносят заметный вклад в формирование промышленного потенциала Поморья. Объемы поставок продукции для региональных нужд из года в год возрастают. Так, за восемь месяцев 2024 года с федеральными, региональными органами власти и муниципальными образованиями заключено 74 контракта, при этом дополнительно трудоустроены 193 осужденных. С коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями действуют более 420 контрактов.

Подводя итог прошедшего визита, Александр Спиридонов отметил, что колонии обладают серьезной производственной базой, которая позволяет нарастить объемы выпуска товаров. Он обсудил с сотрудниками УФСИН ряд направлений, которые могли быть перспективны в решении вопроса трудозанятости лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

 

13 сентябрь 09:55 | : Будни

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