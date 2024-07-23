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Глава Новодвинска с пользой посетил исправительную колонию №7

Центр трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) посетила делегация из Новодвинска вместе с главой города Александром Чечулиным. 

Основной целью рабочего визита стало знакомство с производственными возможностями данного учреждения. В сопровождении руководителя ИК-7 Павла Петухова, начальника ЦТАО ИУ Вероники Струговой и ведущего инженера отдела маркетинга аппарата Управления Валерия Ярославцева приехавшие посетили промышленный сектор колонии. Отбывающие наказание в ИК-7 трудятся на швейном, деревообрабатывающем, металлообрабатывающем производствах. Делегации были продемонстрированы имеющееся оборудование и товары, которые изготавливают осужденные. Особое внимание было уделено контейнерным площадкам и швейной продукции. Ассортимент изделий лёгкой промышленности в учреждении очень широк, здесь шьют различного рода форменное обмундирование, рабочую спецодежду, офисную одежду и постельные принадлежности. Глава Новодвинска посмотрел представленные образцы и высоко оценил их качество. 

В образовательном учреждении, действующем на территории режимного учреждения, отбывающие наказание имеют возможность получить профессиональное образование. Александр Чечулин посетил учебные классы и познакомился с материальной базой ОУ-2, обновление которой идет и за счет грантовых средств в рамках написания проектов. Так, за счет выделенного финансирования улучшились условия при обучении по профессии «Автослесарь» и «Пожарное дело». Получаемые специальности отбывающими наказания востребованы и на региональных рынках труда, это хороший шанс для трудоустройства после освобождения. 

После посещения режимной территории ИК-7 гостям представили презентацию продукции, которая выпускается всеми исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы региона. Затем на прошедшем рабочем совещании стороны обсудили формы взаимодействия с УФСИН. Александр Чечулин отметил, что производственная служба учреждения вполне способна выполнять муниципальные заказы различного направления, в том числе по выпуску изделий для благоустройства города.

-Уголовно-исполнительная система заинтересована в сотрудничестве с муниципальными предприятиями и организациями, поскольку оплачиваемая работа позволяет осужденным погашать исковые задолженности, но и  дает шанс на успешную социализацию после освобождения, - резюмировал начальник ИК-7 УФСИН России по Архангельской области  Павел Петухов. 

28 август 10:18 | : Будни

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