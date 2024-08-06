Состоятельные архангелогородцы чаще недовольны покупками в Интернете

Северяне часто оставляют отзывы о товарах и услугах в интернете. Положительные отзывы чаще пишут женщины, а отрицательные — мужчины.

7 из 10 архангелогородцев, совершающих покупки в интернете, оставляют отзывы о приобретенных товарах и оплаченных услугах: 55% — в основном, в случаях, если удовлетворены покупкой, 15% — если нет.



Женщины пишут отзывы чаще, положительные рекомендации товарам и услугам раздают активнее. Среди мужчин же больше тех, кто на своем опыте предостерегает других от неудачных приобретений.



Граждане в возрасте от 35—44 лет чаще остальных пишут как позитивные, так и разгромные отзывы: «Уметь надо в этой жизни благодарить людей»; «Оставляю и положительные, и реальные отзывы, имею активную позицию по отзывам».



Чем выше уровень дохода опрошенных, тем чаще они признавались, что скорее напишут отзыв о неудачной покупке, чем об удачной.