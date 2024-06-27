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Главы светской и церковной власти Поморья посетили Сийский монастырь

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 6 сентября посетили Антониево-Сийский мужской монастырь.

    Архипастырь и глава региона посетили Троицкий собор обители, где покоятся мощи основателя монастыря преподобного Антония Сийского. Исполняющий обязанности наместника обители иеромонах Лука (Костоломов) рассказал Александру Цыбульскому о ходе реставрационных работ, которые выполняются при поддержке министерства культуры.

    Напомним, Антониево-Сийский монастырь расположен в 160 километрах от Архангельска на полуострове Большого Михайлова озера. Монастырь был основан преподобным Антонием в 1520 году. Уже при жизни святого обитель стала влиятельным церковно-административным центром Русского Севера, хорошо известным в Москве.

    В своем духовном завещании святой Антоний наставлял братию монастыря не держать алкоголь в обители и строго препятствовать провозу сюда зелья: «А между собою имейте любовь и покорение о Христе друг другу, чем покроете многие грехи свои. В общежитии живите равно и духовно, и телесно, в пище и в одежде — по заповеди святых отец... Питья хмельного не держите в монастыре, не принимайте его и от христолюбцев», — писал святой.

    Современная история монастыря началась в 1992 году с момента возвращения его Церкви. Ансамбль обители — Троицкий собор, Благовещенская церковь с трапезной и Сретенская церковь — объекты культурного наследия народов России.

    В 2020 году монастырь отметил 500-летие. 

07 сентябрь 09:16 | : Будни / Верую

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