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Высокий московский гость посетил Сийскую обитель

    Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий 25 июля совершил визит в Антониево-Сийский монастырь. Высокого гостя сопровождал митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

    Митрополита Дионисия познакомили с богатой пятисотлетней историей обители, рассказали о почитаемых святынях и о том, как монастырь возрождается после десятилетий забвения.

    Напомним, Антониево-Сийский монастырь расположен в 160 километрах от Архангельска на полуострове Большого Михайлова озера. Монастырь был основан преподобным Антонием в 1520 году. Уже при жизни святого обитель стала влиятельным церковно-административным центром Русского Севера, хорошо известным в Москве.

    В своем духовном завещании святой Антоний наставлял братию монастыря не держать алкоголь в обители и строго препятствовать провозу сюда зелья: «А между собою имейте любовь и покорение о Христе друг другу, чем покроете многие грехи свои. В общежитии живите равно и духовно, и телесно, в пище и в одежде — по заповеди святых отец... Питья хмельного не держите в монастыре, не принимайте его и от христолюбцев», — писал святой.

    Современная история монастыря началась в 1992 году с момента возвращения его Церкви. Ансамбль обители — Троицкий собор, Благовещенская церковь с трапезной и Сретенская церковь — объекты культурного наследия народов России.

    В 2020 году монастырь отметил 500-летие. 

(по материалам Архангельской епархии)

26 июль 09:24 | : Будни / Верую

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