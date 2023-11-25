Прокурор проверил жизнь в СИЗО-1 Архангельска и нашел отдельные недостатки

Прокурором Архангельской области Николаем Хлустиковым 12.12.2023 проведена проверка состояния законности в дислоцированном в г. Архангельске следственном изоляторе № 1. В ходе проверки посещены камеры режимного корпуса, помещение отряда осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также другие объекты на режимной территории. В ходе бесед с осужденными и лицами, содержащимися под стражей, даны исчерпывающие ответы и разъяснения на интересующие их вопросы.

Отмечено, что администрацией следственного изолятора принимаются меры по обеспечению должного режима содержания под стражей, созданию обвиняемым и осужденным необходимых условий для реализации ими гарантированных законом прав.

Тем не менее, установлены факты ненадлежащего исполнения требований законодательства о материально-бытовом обеспечении обвиняемых и осужденных. Зафиксированы отдельные недостатки при проведении с ними воспитательно-профилактической работы.

Для устранения нарушений закона принято решение отреагировать представлением в адрес начальника регионального управления ФСИН России.