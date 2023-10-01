Архангельские тюремщики отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня поздравления принимают сотрудники и работники следственных изоляторов УФСИН России по Архангельской области. Достигшие высоких показателей в служебной деятельности отмечены ведомственными наградами.

31 октября в 1963 году Коллегия министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о создании в СССР СИЗО как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы. А в 2006 году был подписан приказ, согласно которому этот день объявлен профессиональным праздником всех сотрудников следственных изоляторов.

На территории Архангельской области функционируют три таких учреждения: СИЗО-1 (г. Архангельск), СИЗО-3 (г. Вельск) и СИЗО-4 (п. Белая гора, г. Архангельск). На сегодняшний день в них трудятся более 400 аттестованных сотрудников и порядка 60 человек гражданского персонала, которые обеспечивают порядок и условия содержания под стражей, находясь в постоянном контакте с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными к лишению свободы. Службу в СИЗО несут оперативные работники, сотрудники воспитательной, психологической, юридической служб, отдела безопасности, врачи, повара и представители других специальностей.

Отметим, что СИЗО предназначены для содержания подозреваемых и обвиняемых, которым суд избрал соответствующую меру пресечения, а также приговоренных к лишению свободы и оставленных для выполнения хозяйственных работ.