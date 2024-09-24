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"Врач душ и телес наших благословит всех вас миром". Митрополит Корнилий в СГМУ

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 2 сентября посетил торжественную церемонию, посвященную началу учебного года, в Северном государственном медицинском университете.

    Архипастырь обратился к первокурсникам с напутствием, полный текст которого приводим ниже.

    Глубокоуважаемая Любовь Николаевна, дорогие первокурсники!

    Позвольте сердечно поприветствовать всех вас и поздравить с началом учебного года!

    Каждый, кто вступает на поприще врачевания, милосердного служения человеку, выбрал для себя благородный и очень ответственный путь, преисполненный многой мудрости и главное — любви к людям. Именно поэтому мы сегодня напутствуем вас здесь, ибо не только наука и знания определяют профессионализм врача, но и доброе сердце.

    По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «врачебное служение — это, прежде всего служение милосердия. Оказывая своевременную и качественную медицинскую помощь, неравнодушно относясь к пациентам, трудясь с полной отдачей, врач тем самым не просто исполняет свои профессиональные обязанности — он исполняет христианский долг, следуя Божией заповеди о любви к ближним».

    «Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота, и крепкое тело лучше несметного богатства; нет богатства лучше здоровья» (Сир. 30,14-17), — читаем мы в одной из библейских ветхозаветных книг. В Новом Завете упоминается, что один из учеников Иисуса Христа, святой апостол и евангелист Лука, был врачом. Святая Христова Церковь во все времена благословляла труд врача и высоко ценила дар физического и духовного здравия.

    Ныне хочется напомнить вам, уважаемые студенты, будущие врачи, слова выдающегося ученого, доктора медицинских наук, профессора хирургии архиепископа Луки, в миру — Валентина Феликсовича (Войно-Ясенецкого). Он говорил, что для врача не должно быть «случая», а только живой страдающий человек». Также святитель Лука утверждал, что «доверие или недоверие врачу определяет исход болезни». Пусть ваши сердца, дорогие мои, никогда не очерствеют, и пусть в вашей душе никогда не поселятся равнодушие, холодность и безразличие к людям!

    Сегодня мы желаем каждому из вас, уважаемые первокурсники, помощи Божией в нелегком учении, в постижении прекрасного мира медицинской науки. Впереди у вас множество открытий и приобретений. Надеемся, что никакие трудности и испытания, которые неизбежны в любом достойном служении, не смогут поколебать вашу любовь к людям и к медицине и вашу преданность выбранной профессии. Пусть Милосердный Господь мира, Врач душ и телес наших, благословит всех вас миром, благоденствием и здравием, дарует вам мудрость, разум и да поможет в учении и в работе, во всех благих делах и начинаниях!

    Призываю на всех Божие благословение! В добрый путь, дорогие первокурсники! 


03 сентябрь 10:07 | : Будни

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