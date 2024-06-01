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Митрополит Корнилий рассказал выпускникам СГМУ о терпимости науки и веры

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 25 июня принял участие в торжественном заседании ученого совета Северного государственного медицинского университета, посвященном выпуску студентов.

    Архипастырь вместе с другими высокими гостями поздравил будущих врачей и напутствовал их на служение людям. Ниже приводим полный текст приветствия Его Высокопреосвященства.

    Глубокоуважаемая Любовь Николаевна, уважаемый президиум, дорогие выпускники!

    Сердечно приветствую всех вас и спешу поздравить с радостным событием — торжественным выпуском врачей Северного государственного медицинского университета. Нам всегда очень приятно пребывать здесь, в стенах старейшего вуза Архангельской области, где готовят высококвалифицированных, а главное добрых и отзывчивых медиков, которые всегда верны своему высокому призванию милосердного служения человеку.

    В первую очередь мне бы хотелось выразить благодарность ректору Любови Николаевне, членам ученого совета и всем преподавателям и сотрудникам вуза за вашу кропотливую работу, которая созидает славу университета и надежный фундамент будущего здравоохранения. В учебном заведении созданы все условия для того, чтобы сознание будущих врачей обогащалось не только профессиональными научными истинами, но и истинами духовной жизни, возвещенными христианством.

    Сегодня сняты мнимые противоречия, которые, имели место в прошлом, когда провозглашалась несовместимость научного мировоззрения и религиозной веры. Не станем углубляться в нюансы аргументации, просто приведем актуальные поныне замечательные слова великого русского хирурга, профессора Николая Ивановича Пирогова: «Веруя, что основной идеал учения Христа по своей недосягаемости останется вечным, и вечно будет влиять на души, ищущие мира через внутреннюю связь с Божеством, ни на минуту не можем сомневаться в том, что этому учению суждено быть неугасаемым маяком на извилистом пути нашего прогресса».

    Христианство выражено в Евангелии, которое, по словам доктора медицинских наук, хирурга, ученого, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии архиепископа Луки, в миру — Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, есть провозвестие подлинного высочайшего гуманизма. «Гуманизм, то есть любовь к человеку, к человечеству, естественно вытекает из Евангелия, как из своей основы. Евангелие есть провозвестие об исключительном достоинстве человеческой личности, — говорил святитель Лука. — Меняются нормы жизни, меняются понятия, стареют и уходят в небытие традиции, падают и разрушаются человеческие кумиры, но среди этого вечно волнующегося океана явлений, учений и идеалов остается неизменным одно учение: «любите друг друга,... Нет больше той любви, как если кто положит душу свою (жизнь свою) за друзей своих» (Ин. 15:12–13). Пройдут века, тысячелетия, будут сменять друг друга учения, но эта заповедь Христа останется навсегда всесовершенной, незаменяемой и непревзойденной. Она дает смысл и существование, силу и волю к жизни. Христос — Сын Человеческий навсегда останется идеалом, и всегда люди будут чтить и ценить, что возвещено в Евангелии. Его заповеди будут путеводной звездой. Христос есть Свет миру. И этот Свет будет светить людям, пока будут существовать они на земле».

    Труд медика во все времена благословляла Святая Церковь, и сегодня мы напутствуем тех, кто вступил на путь этого ответственного и очень благородного служения. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «служение врачей — это подвиг жертвенной любви к людям. Исцеление болезней и облегчение недугов страждущих требует не только глубоких знаний, но и высоких нравственных качеств: самоотверженности и сострадания, доброжелательности и терпения». Пусть ваши сердца, дорогие выпускники, всегда будут исполнены этих добрых качеств, невзирая ни на какие обстоятельства времени, ни на какие трудности и сложности жизни. Всегда помните заветы мудрых преподавателей и будьте верны воспитавшей вас отечественной медицинской школе, которая неразрывно связана с христианским взглядом на мир.

    В добрый путь, дорогие выпускники! Да благословит всех вас Милосердный Господь Бог! Будьте всегда здоровы, счастливы и добры ко всем окружающим. Призываю на всех вас Божие благословение и благодарю за внимание!

    ***

    Митрополит Корнилий лично поздравил выпускников, окончивших вуз с красным дипломом, и благословил каждого из них образом святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 

26 июнь 09:30 | : Будни / Верую

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