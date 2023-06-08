Митрополит Корнилий напутствовал выпускников СГМУ добрым пастырским словом

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 28 июня принял участие в торжественном заседании ученого совета Северного государственного медицинского университета, посвященном выпуску студентов.

Архипастырь вместе с другими высокими гостями поздравил будущих врачей и напутствовал их на служение людям. Ниже приводим полный текст приветствия Его Высокопреосвященства.

Глубокоуважаемая Любовь Николаевна, уважаемый президиум, дорогие выпускники, участники торжественного события!

Позвольте сердечно поприветствовать всех вас в этот радостный и очень ответственный день. Мы собрались в уютном и давно знакомом актовом зале Северного государственного медицинского университета с тем, чтобы отметить очередной выпуск студентов, избравших высокую стезю служения человеку.

По выражению известного писателя и врача Антона Павловича Чехова, «профессия врача — это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов». Врач имеет дело с болеющим, страдающим, а порой и умирающим человеком. Поможет ли он пациенту поверить в лучшее, понять природу недуга и начать бороться с ним? Гениальный хирург, автор знаменитых на весь мир научных трудов, спасший сотни жизней архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) учил, что на успех лечения влияют «доверие или недоверие врачу, глубина веры и надежды на исцеление или, наоборот, психическая депрессия, вызванная неосторожными разговорами врачей». Поэтому святитель Лука призывал своих коллег видеть в пациенте не «медицинский случай», а человека с ранимым сердцем. Помните об этом, уважаемые выпускники! Пусть для вас, несмотря на всю сложность врачебной профессии, всегда будет ценна и свята тайна каждой человеческой жизни.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «служение врачей — это подвиг жертвенной любви к людям. Исцеление болезней и облегчение недугов страждущих требует не только глубоких знаний, но и высоких нравственных качеств: самоотверженности и сострадания, доброжелательности и терпения». Дай Бог, чтобы эти высокие добродетели всегда были в ваших сердцах, дорогие выпускники, наши будущие врачи. Понимая, как сложна и ответственна работа медика, мы желаем вам до конца оставаться верными той юношеской мечте, которая привела вас в стены этого уважаемого университета. Пусть никогда не угаснет в вас благородное стремление помогать людям и служить общему благу. Святая Христова Церковь во все времена уважительно относилась к врачебному труду и высоко ценила здоровье. Этот Божий дар должен хранить каждый человек, прибегая к помощи врачей. В одной из библейских книг мы читаем такие слова: «Сын мой! В болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех; ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни».

Сегодняшним выпускникам мы желаем всегда помнить заветы мудрых преподавателей и сохранять верность отечественной медицинской школе, которая органически связана с духовной традицией Православия. Мы уверенно свидетельствуем о том, что в Северном государственном медицинском университете делается всё возможное, чтобы дать будущим врачам не только научные знание, обучить профессиональным навыкам, но и подготовить их внутренне, духовно и морально. За это сердечно благодарим ректора Любовь Николаевну Горбатову и всех, кто трудится в прекрасном учебном заведении. Пусть университет продолжает развиваться, процветать и готовить замечательных, умных врачей с добрым сердцем.

Дорогие выпускники! В добрый путь! Да благословит вас Господь Бог и да сохранит от всех бед и напастей. Будьте здоровы и Богом хранимы. Призываю на всех Божие благословение и желаю успехов!

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Митрополит Корнилий лично поздравил выпускников, окончивших вуз с красным дипломом, и благословил каждого из них образом святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

(по материалам Архангельской епархии)



