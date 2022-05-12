Митрополит Корнилий благословил первокурсников СГМУ

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в День знаний, 1 сентября, посетил торжественную церемонию, посвященную началу учебного года, в Северном государственном медицинском университете.
Архипастырь обратился к первокурсникам с напутствием, полный текст которого приводим ниже.
Уважаемая Любовь Николаевна, глубокоуважаемый Александр Сергеевич! Дорогие первокурсники!
Сердечно приветствую всех вас и поздравляю с Днем знаний, с началом учебного года! Каждый из тех, кто выбрал делом жизни медицину, посвятил себя высокому служению, которое во все времена почиталось как благородное и очень ответственное.
Святая Христова Церковь всегда благословляла труд врачей, в одной из книг Священного Писания мы читаем такие строки: «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими».
Высокий статус врача предполагает огромную возложенную на него ответственность. Чтобы справляться с этой ответственностью и достойно трудиться, медик должен постоянно работать над собой, углублять знания, совершенствовать навыки и, конечно, работать над воспитанием, преображением своего сердца.
Великий писатель с медицинским образованием Антон Павлович Чехов отмечал: «Профессия врача требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов». Эти слова классика широко известны, но давайте на минутку задумаемся, откуда же брать силы человеку, который хочет облагородить душу? Дорогие друзья, хочу засвидетельствовать перед вами, что традиция Православия, включающая в себя две тысячи лет развития христианства, имеет в себе огромный потенциал, могущий послужить современным людям в качестве эталона для воспитания души в чистоте. Не смущайтесь прибегать к отечественной духовной традиции и в радости, и в скорби!
По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «Современным врачам приходится сталкиваться с множеством вызовов, большинство из которых носит этический характер. И здесь особенно важно сохранять нравственную твердость, не поддаваться искушению превратить высокую благородную профессию врача в источник обогащения или способ манипуляции человеком ради собственных корыстных интересов». Дай Бог, чтобы никто из здесь присутствующих не поддавался многообразным неприятностям и всегда имел духовную твердость.
Каждому первокурснику мы сегодня желаем благословенных успехов в постижении мира медицины. Желаю, чтобы ваша любовь к избранной профессии с годами становилась всё более крепкой. Пусть ваш путь будет чист и ясен, а дела и помыслы никогда да не омрачатся ничем недостойным. Да поможет всем вам Милосердный Господь Бог в учении и во всех благих начинаниях.
Призываю на всех Божие благословение! В добрый путь, дорогие первокурсники!
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С приветственными словами к будущим медикам обратились министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский, ректор СГМУ Любовь Горбатова, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов и другие представители науки, власти и общественности.