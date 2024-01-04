Заключенные Поморья шьют спальные мешки землякам из зоны СВО

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) шьют для земляков, мобилизованных на СВО, спальные мешки.

На собственные средства отбывающие наказание приобрели весь необходимый материал для изготовления изделия. В свободное от работы время они выезжают на предприятие ООО «Первая фабрика», которое безвозмездно предоставило раскройные и швейные машинки для пошива. Спальные мешки осужденные шьют с учетом наступающих климатических условий, они будут утепленными и из непромокаемой ткани.

В настоящее время уже изготовлена первая партия в количестве 25 штук. Они переданы волонтерам общественной организации «Победа за нами», которые отправят их военнослужащим в зону специальной военной операции.