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Заключенные Поморья шьют спальные мешки землякам из зоны СВО

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) шьют для земляков, мобилизованных на СВО, спальные мешки. 

На собственные средства отбывающие наказание приобрели весь необходимый материал для изготовления изделия.  В свободное от работы время они выезжают на предприятие ООО «Первая фабрика», которое безвозмездно предоставило раскройные и швейные машинки для пошива. Спальные мешки осужденные шьют с учетом наступающих климатических условий, они будут утепленными и из непромокаемой ткани. 

В настоящее время уже изготовлена первая партия в количестве  25 штук. Они переданы волонтерам общественной организации «Победа за нами», которые отправят их военнослужащим в зону специальной военной операции. 

 

02 сентябрь 10:48 | : Будни

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