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Заключенные архангельской колонии снабжают постельным бельем воюющий Донбасс

Отбывающие наказание в исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск)  изготавливают постельное белье, которое будет передано в Донецкую Народную Республику.  

Комплекты готовых изделий шьют осужденные, прошедшие обучение в образовательном учреждении при ИК-1 по специальности "швея" в рамках учебной практики. 

Пошитое постельное белье администрация исправительного учреждения передаст  представителям регионального отделения Всероссийской организации "Боевое братство",  которые планируют выехать на территорию ДНР.

 

16 октябрь 13:04 | : Будни

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