Заключенные архангельской колонии снабжают постельным бельем воюющий Донбасс

Отбывающие наказание в исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) изготавливают постельное белье, которое будет передано в Донецкую Народную Республику.

Комплекты готовых изделий шьют осужденные, прошедшие обучение в образовательном учреждении при ИК-1 по специальности "швея" в рамках учебной практики.

Пошитое постельное белье администрация исправительного учреждения передаст представителям регионального отделения Всероссийской организации "Боевое братство", которые планируют выехать на территорию ДНР.