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Мастеровитые заключенные изготовили Поклонный крест в подарок Коряжме

Осужденные исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) изготовили поклонный крест, который установят в Коряжме на улице Глейха при выезде из города.

Ранее установленный крест сломался в зимнюю непогоду. С просьбой помочь в создании нового в учреждение обратились представители муниципальной власти. В колонию были переданы материалы, после чего к работам приступили двое отбывающих наказание. Они трудоустроены на деревообрабатывающем участке Центра трудовой адаптации осужденных, поэтому опыт такой работы у них есть. В настоящий момент изготовление поклонного креста подходит к завершению, всего на его создание ушло чуть более двух недель.

Установка креста планируется уже в ближайшие дни в преддверии празднования Дня города Коряжмы.

 

09 август 11:56 | : Будни

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