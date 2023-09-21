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Осужденные вельской колонии приложили руки к Маргаритинской ярмарке

В Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) изготовили заказ по проекту организаторов  Маргаритинской ярмарки. 

В течение недели двое отбывающих наказание работали над сценическими воротами. По задумке готовое изделие должно быть выполнено в поморских традициях. Для его изготовления были взяты хвойные породы древесины. При помощи электролобзика  мастера сначала вырезали из доски северные узоры, а затем вручную шлифовали каждый завиток. Изделие обработали специальной пропиткой для древесины на натуральной основе. 

-  Изначально в проекте каркас был просто из строганных досок, но мы с согласия заказчика внесли свои изменения, которые значительно украсили получившуюся арку, - отметил заместитель начальника ИК-14 УФСИН России по Архангельской области Александр Заостровцев. 

Сценические ворота будут установлены на площадке ООО "Норд-Экспо" для уличной фотозоны. 

 

 

21 сентябрь 11:31 | : Экономика

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