Митрополит Корнилий: "Под милость твою, Богородица, прибегаем"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 5 августа, в праздник Почаевской иконы Пресвятой Богородицы, совершил Божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в поселке Дорожников.

По окончании богослужения архипастырь обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

- Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

«Под Твою милость прибегаем, Богородице, молений наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, Едина Чистая, Едина Благословенная», — с такими словами ныне мы с вами, возлюбленные во Христе братья и сестры, молимся пред Почаевским образом Богоматери. В 1240 году иноки, бежавшие из разоренной войском хана Батыя Киево-Печерской лавры, нашли себе прибежище на Почаевской горе. Однажды после молитвы один из иноков поднялся на вершину горы и увидел, как Пречистая Богоматерь стояла в огненном столпе. Он позвал другого монаха, который также узрел Царицу Небесную. Затем сие видение узрел пастух Иоанн Босый. Они созерцали Пречистую и коленопреклоненно молились Владычице мира. Затем Пречистая Дева поставила Свою стопу на камень и стала невидима. На камне, как на воске, остался отпечаток правой стопы Божией Матери, и оттуда пошла цельбоносная вода. В этом месте построили церковь и созидали обитель. В 1559 году греческий митрополит Неофит путешествовал по России и остановился у дворянки Анны Гойской и затем в благословение ей оставил икону Богоматери. Слуги этой дворянки много раз видели исходящий от этой иконы Божественный свет. Однажды она сама увидела, как неизреченный свет исходит от иконы Пречистой, и поэтому приказала поставить пред ней неугасимую лампаду, и стали совершать усердные моления Царице Небесной. Брат Анны по имени Филипп, который был слеп от рождения и никогда не видел солнечного света, по молитвам пред этим образом получил полное исцеление от слепоты. Тогда дворянка пригласила монахов из Почаевского монастыря, они совершили молебствие и крестным ходом икону перенесли в Почаевский монастырь. Дворянка Анна Гойская была православным человеком и даровала земли, которые ей принадлежали, Почаевской обители и написала завещание, в котором указала: «Если кто учинил бы что–либо ко вреду того монастыря — всякого такового позываю на страшный справедливый и нелицемерный суд пред Престол Божий, к Его святому решению». Такие слова написала Анна Гойская, но ее племянник по имени Андрей был неправославным человеком, и после ее смерти объявил о своем праве на наследство и забрал из монастыря икону, ограбил обитель. Через некоторое время Андрей решил повеселить друзей, он организовал вечер, а его жена облачилась в ризы православного священника и принялась хулить чудотворную икону и Саму Богоматерь. Тотчас она получила вразумление — ее стал мучить «злой дух» и мучение не прекращалось несколько лет, пока муж не вернул икону в монастырь в 1644 году.

В 1675 году во время войны с турками, полки, состоящие из татар, подступили к Почаевской обители, обступив ее с трех сторон и хотели разорить ее. Игумен и братия святой обители запели акафист Пречистой Владычице, и с первыми словами «Взбранной Воеводе» над обителью явилась Пречистая Богородица, «омофор белоблистящийся распуская», с небесными ангелами, держащими обнаженные мечи. Близ Божией Матери находился преподобный Иов Почаевский, кланяясь Ей и молясь о защите обители. Татары приняли небесное воинство за привидение и стали стрелять в Пресвятую Богородицу и преподобного Иова, но случилось чудо — стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. Неприятеля охватил ужас и войска ударились в бегство, а святая обитель Предстательством Богоматери осталась невредимой. Множество православных людей всегда приходили в Почаевскую обитель, молились пред образом Царицы Небесной и получали исцеления, а неправославные люди, получив благодать от Богоматери, тотчас принимали Православие. Святая обитель никогда не прерывала свое молитвенное стояние пред Пречистой Девой. В тяжелейшие годы безбожных гонений предпринимались попытки закрыть святую обитель, а братию изгнать, но Пречистая Дева снова, как в древние времена, явилась над Троицким собором, и все Ее видели. В 1958 году Она явилась в черном облачении черным омофором в руках. Чудесное видение знаменовало заступничество Богородицы в наступающую лихую годину и укрепляло молитвенников в их подвиге. Монахи прошли через тяжелые испытания, но лавра выстояла. Сегодня обитель снова переживает трудное время, но мы верим и знаем, что Богоматерь не оставит Своего избранного места на горе Почаевской, сохранит лавру Свою, братию и Святое Православие. Недаром пришла туда святая Почаевская икона и встала на западных рубежах Руси для того, чтобы всегда хранить Церковь Святую Православную, Отечество наше и Свою святую обитель Почаевскую. Помолимся ныне Преблагословенной Владычице, испросим Ее милости и благословения для всех тех, кто любит Ее Божественного Сына, верит и служит Ему. Пусть Покров Пречистой Девы простирается над всеми нами. Да, он не простирается над убийцами, еретиками, хулителями веры. Мы грешные люди, но мы осознаем свою греховность, каемся пред Богом, причащаемся Святых Христовых Таин и идем под Покров Пречистой Богоматери, поэтому Ее покров простирается над нами. Да хранит Владычица мира всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!

С праздником Почаевской иконы Божией Матери поздравляю всех вас, дорогие мои!