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Митрополит Корнилий поздравил сотрудников МЧС с праздником иконы

   Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 17 сентября, в праздник иконы Божией Матери «Неопалимая купина», совершил Божественную литургию в храме в честь этого образа Пресвятой Богородицы на территории специализированной пожарно-спасательной части имени героя Советского Союза В. М. Петрова главного управления МЧС России по Архангельской области.

    По окончании Литургии архипастырь совершил славление и молитву перед образом Пресвятой Богородицы. Владыке сослужили городские клирики, пел квартет архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

    После богослужения митрополит Корнилий обратился со словом приветствия к сотрудникам МЧС. Полный текст слова приводим ниже.

    Дорогие братья, уважаемые сотрудники МЧС!

    Сердечно приветствую всех вас и поздравляю с праздником в чести иконы Божией Матери «Неопалимая купина».

    «Радуйся, пламень огня угашающая росою молитв Твоих пред Престолом Вседержителя», — такие слова мы слышим в акафисте пред чтимым ныне образом Пречистой Богоматери. Взирая на эту икону, наши мудрые предки, имевшие особую любовь к Богу, возносили молитвы Пресвятой Деве в многоразличных жизненных обстоятельствах, особенно в бедствиях, связанных со стихией огня. Неслучайно сия икона в наши дни почитаема людьми, чья профессия заключается в помощи людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации.

    Мы с вами находимся на территории специализированной пожарно-спасательной части, где несут службу мужественные и отважные сотрудники, всегда готовые отправиться на спасение людей, не на словах, но на деле исполняя заповедь Христа Спасителя о любви к человеку, а наипаче к попавшему в беду.

    «Ваше ответственное служение требует не только прекрасной физической подготовки и выносливости, но и таких высоких душевных качеств, как смелость и решительность, мужество и жертвенность, милосердие и сострадание, — отмечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Отрадно свидетельствовать, что сотрудники МЧС России проявляют героизм и верность своему призванию, помогая людям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах».

    Мы помним о том, что взаимодействие Министерства по чрезвычайным ситуациям с Русской Православной Церковью длится уже не одно десятилетие, как и соработничество регионального управления МЧС и Архангельской епархии. Верим и знаем, что наше доброе взаимодействие с помощью Божией будет укрепляться и в будущем, служа благу сотрудников спасательного ведомства и жителей Русского Севера.

    В сей день мы благодарим всех сотрудников МЧС за самоотверженный труд и всегдашнюю готовность служить ближним. Пусть ваши горячие молитвы, возносимые от чистого сердца в этом святом храме и в любом другом месте, всегда будут услышаны Господом Богом и Пречистой Богоматерью. Пусть сила Божия и Его благодатная помощь всегда укрепляют и утверждают вас и ваши семьи. Господь наш Иисус Христос молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии пусть всегда помогает вам и сохраняет вас от всех бед и напастей, сохраняя в здравии и благоденствии на многая и благая лета.

    Сердечно благодарю всех вас и призываю на вас Божие благословение!

    ***

    Российские пожарные особо почитают икону Божией Матери «Неопалимая Купина». По народному верованию, эта икона избавляет дома почитающих ее от огня. В основе изображения «Неопалимой Купины» — библейский рассказ о явлении пророку Моисею на горе Хорив (Синай) горящей, но не сгорающей купины (куста), истолкованный как прообраз Богоматери. Композиция иконы образована двумя четырехконечными звездами, наложенными одна на другую, в центре которых в медальоне — Богоматерь с Младенцем Христом в архиерейском облачении. 

18 сентябрь 09:39 | : Будни / Верую

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