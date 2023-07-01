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Митрополит Корнилий: "Каждый человек имеет страх перед своей смертью"

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, совершил Божественную литургию в храме Успения Божией Матери в Архангельске.

    Архипастырю сослужили городские клирики, пел архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.

    За богослужением митрополит Корнилий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возвел в сан архимандрита игумена Феодосия (Нестерова). Клирик Архангельской епархии на заседании Священного Синода 24 августа 2023 года был избран епископом Ноябрьским, викарием Салехардской епархии.

    По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии!

    «В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице: преставилася еси к животу, Мати сущи Живота», - с такими словами сегодня весь христианский мир обращается ко Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии. Святой праведный Иоанн Кронштадтский в сей праздник размышлял над словами «преставилася еси к животу, Мати сущи Живота». «Преставилась» - значит Матерь Божия не умерла, но перешла в иной мир, ко Господу Богу, Источнику Жизни нашей, и по благодати Преблагословенная Дева имеет попечение о каждом верующем во Христа Спасителя.

    Каждый человек имеет страх перед своей смертью, иногда даже мысль о смерти может парализовать человека, но есть люди, которые побеждают этот страх смерти. Таковыми являются, например, воины на поле брани – когда они побеждают мысль о смерти, они становятся непобедимыми. Из жития первоверховного апостола Петра мы знаем, что и он имел страх перед смертью, и когда император Нерон воздвиг гонения в Риме, он был предстоятелем Римской Церкви, ему грозила опасность, и ночью он покинул престольный град. По дороге Петру явился Господь наш Иисус Христос. Петр сказал Ему: «Камо грядеши, Господи?», то есть «Куда ты идешь, Господи?». Спаситель сказал: «Иду в Рим, чтобы быть снова распятым вместо тебя». Апостол Петр понял, что пришло время ему пострадать за Христа Спасителя. Он поклонился Господу и уже без всякого страха перед смертью он вернулся в Рим, исповедовал Христа и принял мученическую кончину за проповедь Христова учения. До последней капли крови и до последнего своего издыхания он свидетельствовал о Христе Спасителе нашем. Зададим каждый сам себе этот вопрос: «Куда ты идешь, с какими мыслями?» Мы с вами должны иметь одну лишь мысль о том, что Христос Спаситель является победителем смерти: «Смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Сегодня примером нам служит Пречистая Богоматерь, Которая после Крестных Страданий Спасителя, Его Преславного Воскресения и Вознесения на небеса пребывала в доме апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Из предания мы знаем, что Она любила молиться на святых местах Иерусалима, которые были связаны с земной жизнью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Однажды, молясь на горе Елеонской, откуда вознесся Христос, Она вновь увидела Архангела Гавриила, который возвестил Ей о скором Ее отшествии в Царствие Небесное. В течение трех дней Пречистая готовилась к переходу во блаженную вечную жизнь. Архангел Гавриил дал Ей пальмовую ветвь из райского сада, и эту ветвь святые апостолы несли перед одром Пречистой Богоматери. По промыслу Божию было исполнено Ее желание – все святые апостолы, которые в то время несли проповедь по всему лицу земли, были собраны перед одром Богоматери, только единого не было апостола Фомы. Только на третий день апостол Фома прибыл в Иерусалим, и святые апостолы открыли в Гефсимании одр Пречистой Богоматери, но гроб был пуст. После всего Матерь Божия явилась с утешительными словами и сказала: «Я с вами во вся дни живота вашего».

    Мы с вами знаем о том, что Сам Христос Спаситель принял пречистую душу Богоматери, и Матерь Божия воскресла и была вознесена на небеса. Каждый верующий во Христа может обратиться с горячей молитвой ко Пречистой Богоматери, испросить у Нее, чтобы Владычица мира имела попечение о каждом человеке, любящем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Всю Свою жизнь Преблагословенная Дева несла полноту скорби. Мы знаем слова, которые обратил к Ней Симеон Богоприимец: «Твое сердце оружие пройдет». В Евангелии мы читаем, какая полнота скорби касалась сердца Богоматери, когда Она стояла и видела, как на Кресте умирает Христос Спаситель. Умирая на Кресте, Господь думал о нас с вами, и в лице Иоанна Богослова Он усыновил всех нас Божией Матери. Каждый из нас имеет свою земную мать, и когда человеку плохо, он приходит к своей матери поделиться своими скорбями и печалями, и разделенная с нашей матерью скорбь – это уже половина скорби, а разделенная радость – это двойная радость. Пречистая Богоматерь стала по Своей благодати вечною матерью для всех нас, и сегодня мы прибегаем к Ней со своими скорбями, несчастьями, недугами, болезнями, страшными обстояниями и верим, что Богоматерь слышит нас и Свое материнское моление Она относит ко Престолу Божию. Пусть незримый покров Пречистой Богоматери всегда присутствует над всеми нами, и да хранит всех нас Матерь Божия на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!

    С праздником Успения Пречистой Богоматери поздравляю всех вас, дорогие мои! 

(по материалам Архангельской епархии)

29 август 09:13 | : Будни / Верую

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