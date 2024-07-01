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Больше половины жителей Архангельской области готовы переехать в другой город ради работы

Больше половины жителей региона готовы переехать в другие города ради работы, следует из опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и компании СИБУР. Причем каждый третий житель готов навсегда покинуть домашний регион (40%). 

Больше всего в Архангельской области к перемещениям склонны молодые люди в возрасте 25-34 лет: каждый второй (59%) из них готов к переезду и частым командировкам. Чаще остальных готовы сменить место проживания ради работы управленцы высшего и среднего звена (76%), специалисты из сферы строительства и недвижимости (61%), а также производства и сервисного обслуживания (60%). При этом абсолютное большинство (81%) респондентов вне зависимости от пола и профессии переехали бы вслед за супругом/-ой.

Из 100% опрошенных местных жителей, если бы им предложили новую работу с условием переезда в другой город\регион: 

  1. 24% не раздумывая согласились бы на переезд в другой город ради работы
  2. 65% согласились только при значительных бонусах
  3. 2% расстроились бы из-за ситуации переезда, но согласились
  4. 7% постарались бы отказаться
  5. 2% уволились бы из-за такого предложения и стали бы искать новую работу, чтобы остаться в родном городе

Также опрос показал, что, рассматривая переезд, половина местных жителей отдают предпочтение крупным и средним городам (44%), а не миллионникам. Приоритет мегаполисам отдают только респонденты, занятые в сферах искусства, развлечений и массмедиа (53%).

 Фото salon-imidj.ru

17 июль 11:28 | : Будни

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