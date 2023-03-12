Из Архангельской области не только бегут, но и приезжают в поисках лучшей доли

Совместное исследование hh.ru и консалтинговой компании «Яков и Партнёры» показало, что россияне готовы к переезду в другие

регионы внутри страны для увеличения зарплаты и новой работы.

Масштабное исследование показало, что с точки зрения географического распределения 44% соискателей по всей стране готовы ради новой работы и для увеличения финансовой компенсации, то есть, по сути, ради высокой зарплаты, переехать в Санкт-Петербург. Не готовы покорять город на Неве пока что 44% опрошенных. В данном случае Петербург оказался на втором месте по стране по привлекательности с точки зрения переезда ради новой работы.

В другие регионы СЗФО согласно опросу hh.ru готов переехать каждый десятый (12%) опрошенный. Самыми привлекательными оказались Калининградская область (второе место среди регионов СЗФО по числу желающих переехать россиян), на третьем месте оказалась Ленинградская область, четвёртое место разделили Архангельская и Мурманская области, на пятом месте по числу желающих переехать ради работы – Карелия.

Замыкают рейтинг Коми, Псковская и Новгородская области.