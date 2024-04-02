Начальники едут в поисках работы в Архангельскую область

Аналитики hh.ru подвели итоги первого квартала на рынке труда и выяснили, какова динамику трудовой мобильности внутри страны, а также как много россиян хотят переехать в Архангельскую область ради работы и сколько местных жителей, а также почему хотят покинуть регион.

Динамика резюме с начала этого года показывает, что более 1 тыс. россиян из самых разных уголков страны указали в своих резюме, что готовы переехать в Архангельскую область в ближайшее время ради новой работы или по приглашению от потенциальных архангельских работодателей.

Куда поедем?

Чаще всего в Архангельскую область ради новой работы готовы переехать жители Ленобласти и Санкт-Петербурга – 2% резюме приходятся именно на эти регионы. На втором месте по доле таких желающих – Мурманская, Калининградская, Московская, области и Карелия (по 2% от местных соискателей готовы к переезду в Архангельскую область), на третьем месте – Новгородская, Псковская, Смоленская, Ярославская, Нижегородская и Владимирская области. Также северный регион оказался популярным в качестве нового места работы и жизни у жителей ЦФО и Юга России.

Между тем местные жители тоже не прочь куда-нибудь переехать. Так, самыми популярными вариантами переезда внутри страны у жителей Архангельской области стали Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Краснодар, Нижний Новгород, Сочи и Казань.

Причины переезда разные

У россиян, которые хотят переехать из своих городов и сменить место жительства в том числе на Архангельскую область, в качестве причин лидируют маленькие зарплаты и отсутствие работы в родном регионе. Согласно опросу, у жителей СЗФО и в том числе Архангельской области ситуация аналогичная. Жители северных регионов хотят покинуть родной город чаще всего из-за того, что не могут найти работу (ответили 57%), недовольны размером зарплаты (51%) или не видят перспектив в развитии города (30%).

Кто приедет работать в Архангельскую область?

Статистика показывает, что чаще всего о переезде в регион ради новой работы задумываются соискатели руководители проектов (каждый десятый), начальники производства и представители топ-менеджмента. Также Архангельская область интересна менеджерам по продажам, технологам, инженерам, научным специалистам.