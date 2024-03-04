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Архангельский священник наставил беременных на путь истинный

    В перинатальном центре Архангельской областной клинической больницы беременные встретились со священником Никитой Масликовым. Разговор приурочили к Дню семьи, любви и верности.

    Клирик побеседовал с женщинами о значении праздника и о духовной жизни.

    «Когда человек начинает свою семейную жизнь, он обещает своей половинке много ответственных вещей, которые впоследствии создадут для них счастливую жизнь. Но по прошествии нескольких лет совместной жизни он начинает забывать о своих обещаниях, вызывая гнев и недовольство своего супруга/супруги. Так создаются некоторые проблемы семейной жизни, люди, теряя любовь между собой, начинают жить как соседи и разрушают семьи. Чтобы этого не происходило важно оградить себя от ненужных поступков, которые разбивают семейные ценности. Каждому, кто заинтересован сохранить свою семью, сделать ее крепкой и непоколебимой, я советую опираться на опыт тех людей, которые являются для вас авторитетом. Это могут быть не только родители, но и взрослые люди, которые повлияли на ваше становление как личности», — рассказал священник Никита.

    «После беседы представитель духовенства ответил на все вопросы будущих мам, а затем освятил святой водой родовое отделение», — сообщили в областной больнице. 

11 июль 09:31 | : Будни / Верую

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