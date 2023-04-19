В Архангельской области наступила пора золотых и бриллиантовых свадеб

В преддверии дня семьи, любви и верности, депутат Государственной Думы Елена Вторыгина поздравила архангельские семьи, которые в этом году празднуют золотые и бриллиантовые свадьбы.



На площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» чествовали четыре архангельских семьи. Все эти люди – образец для подражания для молодых людей. Они прожили в любви и согласии практически всю жизнь. Отношения между ними не померкли с годами, а стали только крепче.



Победители регионального конкурса «Лучшая семья Архангельской области» в номинации «Золотая семья» Владимир и Галина Пащенко отметили в этом году юбилей – шестьдесят лет совместной жизни, бриллиантовую свадьбу.

Они были однокурсниками, учились в мединституте, познакомились во время научной конференции. Владимир читал доклад об использовании нейлона при сшивании рваных ран. Тема не получила желаемого отклика от аудитории, а вот Галину исследование заинтересовало – разговорились, оказалось, что им по пути – Владимир проводил до дома, как оказалось, что это навсегда.



Галина, по окончании института, стала неврологом, работала в городской больнице №1, помогала студентам реализоваться в профессии, входя в педагогический состав кафедры неврологии в мединституте. Владимир был заведующим кафедрой медицинской и биологической физики, имеет звание профессора, принимает экзамены у студентов по сей день.



Династию врачей продолжают дети, дочь Елена - врач-невролог, а сын Андрей кандидат медицинских наук, сотрудник фармацевтической фирмы. Супруги Пащенко уверены, что любовь, взаимоуважение и общие интересы могут стать фундаментам для построения крепкой семьи.



«Общие интересы могут стать крепкой доминантой для создания прекрасных отношений. Нам всегда было очень интересно общаться друг с другом, да, конечно, мы много говорим о работе, но самое главное для нас всегда была семья – наши дети. Мы старались всегда друг друга дополнять, поддерживать, мотивировать, много работали над собой. Думаем, в этом и есть секрет крепких отношений в семье - все просто», – сказали Владимир и Галина Пащенко.



Поздравляли и супругов Березенских – Леонида и Нину, они также в этом году отметили бриллиантовую свадьбу. А на днях Леонид Николаевич отпраздновал и свой юбилей – 85 лет. Всю свою жизнь он отдал «Северному морскому пароходству», порою уезжал в командировки на несколько месяцев. Супруга Нина реализовывала себя в торговой сфере, но ждала возлюбленного моряка каждый день.



С золотой свадьбой поздравили супругов Карьялайнен - Валерия и Ирину, Долининых – Александра и Татьяну.



«Безусловно, семья - это самое дорогое, что у нас есть. И такие крепкие семьи, которые прожили вместе долгую и счастливую жизнь, подают особый пример любви и верности нашей молодежи.



Это важнее всего именно сейчас, когда запад пытается навязать всему миру свою гипер-толерантность и всячески поощряет нетрадиционные семейные отношения. Мы в России считаем, что не может быть «полутонов». Традиционная семья - это мама, папа и дети», - сказала Елена Вторыгина.