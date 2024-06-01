Дмитрий Морев гарантирует возвращение домой в ближайшее воскресенье

Глава Архангельска успокоил горожан, живущих в отдаленных районах:

- Уже в воскресенье все вместе мы отметим юбилейный День города. Чтобы у горожан была возможность вернуться домой с вечерней праздничной программы, мы вводим дополнительные рейсы автобусов на шести маршрутах.



Программа Дня города, Фестиваля уличных театров и «Белого июня» публикуется в группе Открытый Архангельск. Здесь вы уже сегодня сможете найти и информацию о работе автобусов вечером 30 июня.



Стройте планы на воскресенье, приходите на праздник!