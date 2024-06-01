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Дмитрий Морев гарантирует возвращение домой в ближайшее воскресенье

Глава Архангельска успокоил горожан, живущих в отдаленных районах:

- Уже в воскресенье все вместе мы отметим юбилейный День города. Чтобы у горожан была возможность вернуться домой с вечерней праздничной программы, мы вводим дополнительные рейсы автобусов на шести маршрутах.

 Программа Дня города, Фестиваля уличных театров и «Белого июня» публикуется в группе Открытый Архангельск. Здесь вы уже сегодня сможете найти и информацию о работе автобусов вечером 30 июня.

 Стройте планы на воскресенье, приходите на праздник!

26 июнь 12:21 | : Будни

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