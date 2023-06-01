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Дмитрий Морев о Дне города: Это была хорошая репетиция к круглой дате

Глава Архангельска подвел итоги по Дню города:

- Мероприятия Дня города проходили в субботу и воскресенье. В общей сложности в них приняло участие 80 тысяч горожан и гостей Архангельска!

 Самой популярной площадкой стала Чумбаровка. Хочу поблагодарить организаторов, компании и творческие коллективы: интерактивная площадка «Архангельский посад», действительно, была наполнена интереснейшими мастер-классами, сувенирами, играми, концертными номерами. В них участвовали 35 тысяч горожан и гостей столицы Поморья. А в Литературном сквере мы наградили самые читающие семьи Архангельска и лучших читателей муниципальных библиотек.

 С полудня и до вечера музыкально-танцевальная программа проводилась на сцене Красной пристани. Эту площадку посетило 25 тысяч человек.

 Отдельная благодарность организаторам флешмоба «Танцуй, Архангельск!». Это совместный проект культурного центра «Соломбала-Арт» и творческого объединения Любови Крыловой. Не профессиональные танцоры, а работники медицинских и образовательных учреждений, предприятий и организаций показали слаженные танцевальные номера под популярные песни. Это было удивительно и эмоционально!

 Днем ранее в Белом сквере состоялся традиционный уличный праздник «СоломБАЛ», о котором мы получили множество положительных отзывов.

 Еще раз благодарю организаторов и участников программы и всех архангелогородцев, которые разделили праздник вместе со всеми!

 В следующем году Архангельск отметит круглую дату – 440 лет. Делитесь своими идеями, чтобы юбилейный День города запомнился яркими событиями!


26 июнь 13:48 | : Политика

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