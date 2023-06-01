Дмитрий Морев о Дне города: Это была хорошая репетиция к круглой дате

Глава Архангельска подвел итоги по Дню города:

- Мероприятия Дня города проходили в субботу и воскресенье. В общей сложности в них приняло участие 80 тысяч горожан и гостей Архангельска!



Самой популярной площадкой стала Чумбаровка. Хочу поблагодарить организаторов, компании и творческие коллективы: интерактивная площадка «Архангельский посад», действительно, была наполнена интереснейшими мастер-классами, сувенирами, играми, концертными номерами. В них участвовали 35 тысяч горожан и гостей столицы Поморья. А в Литературном сквере мы наградили самые читающие семьи Архангельска и лучших читателей муниципальных библиотек.



С полудня и до вечера музыкально-танцевальная программа проводилась на сцене Красной пристани. Эту площадку посетило 25 тысяч человек.



Отдельная благодарность организаторам флешмоба «Танцуй, Архангельск!». Это совместный проект культурного центра «Соломбала-Арт» и творческого объединения Любови Крыловой. Не профессиональные танцоры, а работники медицинских и образовательных учреждений, предприятий и организаций показали слаженные танцевальные номера под популярные песни. Это было удивительно и эмоционально!



Днем ранее в Белом сквере состоялся традиционный уличный праздник «СоломБАЛ», о котором мы получили множество положительных отзывов.



Еще раз благодарю организаторов и участников программы и всех архангелогородцев, которые разделили праздник вместе со всеми!



В следующем году Архангельск отметит круглую дату – 440 лет. Делитесь своими идеями, чтобы юбилейный День города запомнился яркими событиями!



