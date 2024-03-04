Архангельский УФСИН сегодня отмечает День бати

Батя – начальник отряда в колонии (жаргонизм)

Сегодня в уголовно-исполнительной системе страны отмечается День начальника отряда и День воспитательной службы. Профессиональный праздник в УФСИН России по Архангельской области отмечают почти сто человек.

14 июня 1957 года приказом МВД СССР № 0375 утверждено «Временное положение о правах и обязанностях начальника отряда подразделения (о начальнике отряда)», ставшее нормативной основой функционирования воспитательной службы в местах лишения свободы.

Ежедневно на сотрудников этой службы возложены важные обязанности по исправлению преступивших закон, подготовке их к освобождению и возвращению в общество. Они ведут целенаправленную работу по организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, вовлечению осужденных в общественную жизнь учреждения и оказанию им всесторонней поддержки, поддержанию социально-полезных связей с семьей.

Штатная численность персонала отделов воспитательной работы с осуждёнными учреждений регионального УФСИН составляет 98 единиц. Самыми главными в судьбе каждого оказавшегося в местах лишения свободы является начальник отряда. Их в подразделениях УИС Поморья служит 68 человек. Среди них две представительницы прекрасного пола, которые занимают данные должности в колониях, где есть осуждённые женщины. Самые опытные начальники отрядов посвятили этой работе больше 20 лет и служат в учреждениях с начала 2000-х: подполковник внутренней службы Сергей Алексеевич Мусиенко в должности начальника отряда исправительной колонии № 1 и майор внутренней службы Алексей Николаевич Скачок в должности начальника отряда исправительной колонии №4.