В питомнике архангельского УФСИН появилось молодое пополнение

Племенной питомник служебного собаководства УФСИН России по Архангельской области действует с 2017 года. За это время в нем появилось на свет более 140 щенков.

Для разведения, содержания и выращивания служебных собак сотрудниками племенного питомника создаются все необходимые условия по кормлению, уходу, социализации и воспитательной дрессировке. Так, после реконструкции и ремонта открылось новое родильное отделение в закрытом отапливаемом помещении. Оно находится отдельно от размещения взрослых собак и внутри него оборудованы изолированные родильные боксы, где находятся хвостатые роженицы. Здесь также соблюдается температурный режим и необходимые санитарные нормы, чтобы было не только комфортно, но и безопасно.

Племенная деятельность в питомнике УФСИН ведется с чистопородными собаками служебных пород, обладающими рабочими качествами. Три недели назад в новом родильном отделении на свет появились первые восемь щенков: Жак, Жандарм, Жером, Жасмин, Жазира, Жасти, Жаклин и Жанни. Здесь вместе с мамой они будут находиться до 45-дневного возраста, а потом уже перейдут в ясли-щенятник, где начнутся первые занятия по воспитательной дрессировке щенков: приучение к кличке, чистке, к специальному снаряжению (ошейник, поводок), показу для осмотра.

Пищевыми или игровыми методами кинологи приучат переходить в свободное состояние по команде «Гуляй», а также подходить к дрессировщику по команде «Ко мне», проведут социализация щенков, а именно ознакомят с окружающей средой и различными звуковыми и световыми раздражителями.

В племенном питомнике служебного собаководства УФСИН России по Архангельской области разводятся щенки, которые затем передаются в учреждения пенитенциарного ведомства не только нашего региона, но и других территориальных органов ФСИН России.

В этом году кинологической службе ФСИН России исполнится 115 лет. Служивые пушистые верные и добросовестные напарники. Наряду с человеком в УФСИН проходят службу более 200 служебных собак породы немецкая (восточно-европейская), бельгийская овчарка (малинуа), лабрадор-ретривер и спаниель.



