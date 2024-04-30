Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы поделились секретом личного успеха на работе

Каждый второй работающий утверждает, что ему важны успешные результаты коллектива, 3 из 10 — высокие личные показатели на фоне сослуживцев. 

55% архангелогородцев утверждают, что больше переживают за успех работы команды. 30% признались, что их, в первую очередь, волнуют личные результаты. Причем больше всего индивидуалистов среди россиян до 34 лет (37%). Чем старше опрошенные, тем важнее им коллективный успех (58% среди тех, кому от 45 лет). Чаще всего же называли себя командными игроками респонденты, зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц (62%).

 Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего утверждали, что волнуются в первую очередь за общий результат, медицинские сестры (70%), охранники (69%) и HR-менеджеры (65%). Личный успех больше всего важен программистам (53%), специалистам по закупкам (52%) и маркетологам (51%).

 

26 май 10:00 | : Будни

Главные новости


Бесплатная газификация СНТ? Размечтались!
Целомудрие депутата Бурляева

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (277)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20