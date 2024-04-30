Архангелогородцы поделились секретом личного успеха на работе

Каждый второй работающий утверждает, что ему важны успешные результаты коллектива, 3 из 10 — высокие личные показатели на фоне сослуживцев.

55% архангелогородцев утверждают, что больше переживают за успех работы команды. 30% признались, что их, в первую очередь, волнуют личные результаты. Причем больше всего индивидуалистов среди россиян до 34 лет (37%). Чем старше опрошенные, тем важнее им коллективный успех (58% среди тех, кому от 45 лет). Чаще всего же называли себя командными игроками респонденты, зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц (62%).



Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего утверждали, что волнуются в первую очередь за общий результат, медицинские сестры (70%), охранники (69%) и HR-менеджеры (65%). Личный успех больше всего важен программистам (53%), специалистам по закупкам (52%) и маркетологам (51%).