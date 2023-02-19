Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Российским детям этим летом грозит дачный отдых

В этом году самый популярный формат детского летнего отдыха — это дача: число родителей, планирующих отправить ребенка в «загородную резиденцию», больше, чем когда-либо. По сравнению с прошлым годом, увеличилось и число тех, кто организует детям поездку на Черное море. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.

 О том, что ребенок-школьник проведет летние каникулы на даче или в деревне, сообщили 37% россиян. По словам 31% родителей, дети на все лето останутся дома. Отправить ребенка в летний лагерь собираются 13%, организовать отдых на Черноморском побережье (чаще всего в Сочи, Анапе или Геленджике) — 12%. Устроить детям поездку по России (например, в Карелию, Адыгею или Ставропольский край) намерены 2% опрошенных, столько же планируют выезд за границу (в Турцию, Египет или Израиль). О том, что сына или дочь ждет школьный лагерь, сообщил 1% родителей. Еще 6% обозначили другие варианты: дети будут готовиться к поступлению в вуз, подрабатывать, гостить у родственников, поправлять здоровье в санатории и проч.

 Число родителей, которые сообщили, что ребенок на все лето останется дома, сегодня наименьшее за 3 года (31%), но пока выше уровня допандемийного 2019 года (25%). Все более популярным становится отдых в деревне или на даче. Увеличилось и число родителей, организующих детям поездку на Черноморское побережье, однако до уровня 2021 года, когда о таких планах рассказывал почти каждый пятый, еще далеко.

11 май 07:40 | : Будни

Главные новости


Песни без слов. Панфлейта
«Низкий вам поклон». Депутаты АрхГорДумы поздравляют ветеранов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (118)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20