Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы поделились планами на отпуск

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей СЗФО и выяснила, когда они планируют провести отпуск в 2024 году.

62% опрошенных трудящихся Архангельской области (что в целом совпадает с цифрами по СЗФО) сообщили, что собираются пойти в отпуск в этом году, у 24% таких планов нет и эти люди будут продолжать работать весь год без отдыха. Интересно, что еще 2% жителей Русского Северо-Запада оформят отпуск, но не пойдут в него. Еще 12% пока не определились. 

Когда будут отдыхать?

Самым популярным месяцем отдыха от работы у наших людей остается август – в этот последний летний месяц планирует потратить отпуск каждый второй (51%) опрошенный. В июле временно уйдут с работы еще 43% опрошенных. Рассматривают июнь как вариант времени отдыха еще каждый четвёртый опрошенный. А вот сентябрь хоть и набрал голоса трети респондентов в СЗФО (30%), но все же этот месяц менее популярный, чем в целом по РФ (36% будут точно отдыхать в это время), и тем менее популярный, чем у жителей Москвы (здесь в сентябре хотят отдохнуть от работы сразу 41%).

Куда поедут?

Среди тех жителей СЗФО, кто пойдет в отпуск в этом году, 30% намерены провести его в путешествии по России (курорты, туристические маршруты). Причем это самый низкий показатель по РФ (в среднем по стране этот показатель 39%). Еще 21% жителей СЗФО заявили, что будут отдыхать в заграничной поездке, а 15% будут заниматься бытовыми делами (ремонт и другие хлопоты). По 9% опрошенных рассказали, что во время отпуска собираются пойти в поход, остаться дома и поехать на дачу. 6% рассчитывают взять на это время подработку. 

Рассказали жители СЗФО и где конкретно они хотят отдыхать от работы. Например, те, кто будут отдыхать только в Россию, 23% предпочли бы поехать отдыхать в Краснодарский край, 14% хотят посмотреть красоты Алтайского края, 6% хотят поехать в Крым, 6% - в Калининградскую область, 5% - в Карелию, 4% - в Дагестан. 

Если же рассматривать заграничный отпуск, то 21% поедут в Абхазию и в данном случае жители СЗФО оказались самыми большими ценителями этой страны в среднем по РФ. Еще 17% отправились бы в Беларусь, по 4% - в Таиланд и во Вьетнам, по 9% - в Турцию и Китай.  

(фото с https://dzen.ru)   

 

07 май 09:36 | : Будни

Главные новости


Мальчиши рвутся в политику
После премьеры

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (67)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20