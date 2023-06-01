Жители Поморья выбирают для летнего отдыха Краснодарский край и Италию

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО (в том числе из Архангельской области) и выяснила, какие направления для летнего отдыха от работы кажутся им наиболее привлекательными в этом году.

Среди тех местных опрошенных жителей, кто планирует пойти в отпуск в ближайшие месяцы, 34% намерены отправиться в путешествие по России, 32% - за границу, 7% - на дачу. Ещё 3% будут заниматься бытовыми делами, 9% планируют пойти в поход, 12% проведут отпуск дома «на диване / у компьютера / с книгой». Взять подработку на время отпуска собираются 1% опрошенных.

39% местных респондентов рассчитывают уложить траты на отпуск в 50 000 рублей и более, еще 26% намерены потратить от 40 000 до 50 000. 15% горожан ответили, что могут позволить себе траты от 10 000 до 30 000. При этом каждый пятый (20%) затруднился дать оценку возможным расходам.

Среди регионов России самым лучшим направлением для грядущего отпуска, по мнению местных жителей, является Краснодарский край – отправиться туда планируют 21% опрошенных, а также Санкт-Петербург (его выбрали также 21%) На втором месте оказался Алтайский край (15%), на третьем – Карелия (10%). По 8% респондентов хотят посетить в этом году Камчатку и Москву.

Если рассматривать заграничный отпуск, то 18% опрошенных предпочли бы поехать в этом году в Италию, 13% - в Испанию, по 10% - в Турцию и Кипр, 8% - в Китай. Ещё по 3% респондентов не прочь отдохнуть в Беларуси, в Абхазии, Таиланде и Венгрии.



