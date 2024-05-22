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В Михаило-Архангельском соборе вынесли Плащаницу

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 3 мая совершил в Михаило-Архангельском кафедральном соборе богослужение Страстной пятницы. Оно состояло из царских часов, изобразительных, вечерни с выносом Плащаницы и малого повечерия.

    Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

    Великая Страстная пятница — самый скорбный день церковного года: Господь был распят и умер на Кресте, искупая грехи людей. В Евангелии от Иоанна сказано: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16).

    Рассказ о дне страданий Спасителя есть у каждого из четырех евангелистов. Все, что произошло в Великую Пятницу, было важнейшей частью Божественного плана. Приговоренный судом Синедриона к смерти, в этот день Господь был приведен к римскому прокуратору Понтию Пилату. Тот не нашел никакого преступления в Его делах и желал отпустить Христа. Но после нескольких неудачных попыток сделать это, под давлением иудейских первосвященников и толпы предал Его на Распятие. Предварительно Пилат омыл руки, тем самым возложил всю ответственность за совершающееся на еврейский народ, кричавший, что «кровь Его на нас и на детях наших» (Мф 27: 25).

    После бичевания и поругания в претории Иисус Христос был выведен за пределы Иерусалима и распят римскими солдатами на Голгофе. Претерпев несколько часов крестных страданий, свидетелями которых было множество народа, Он умер на Кресте, «и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли» (Мф 27: 51-52). Двое из Его тайных учеников Иосиф Аримафейский и Никодим сняли Тело Иисуса с Креста, обвили его плащаницей и вместе с женами-мироносицами погребли тело Христа «во гробе» — небольшой пещере неподалеку от Голгофы, закрыв ее большим камнем. 

(по материалам Архангельской епархии)

04 май 09:18 | : Будни / Верую

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