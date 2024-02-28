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В госпиталь космодрома Плесецк прилетели "жаворонки"

    Помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) посетил военный госпиталь города Мирного. Клирик совершил краткое богослужение и прошел по отделениям, поздравив пациентов и сотрудников с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.

    В честь праздника отец Антоний угостил воинов «жаворонками» — это печеные птички из постного теста. В православной традиции их пекут на праздник 40 мучеников Севастийских и на Благовещение.

    Отметим, что одна из поэтичных традиций Благовещения Пресвятой Богородицы — выпускать на волю птиц. Исторически это были разные птички — голуби, синицы, жаворонки. Люди ловили их в лесу, бережно сажали в клетки, а потом, собравшись все вместе, выпускали в небо. Простые люди в чистоте народной веры считали, что лесные птицы, выпущенные на волю, будут ходатайствовать перед Господом за своих освободителей. Кроме того, голубь всегда был символом благой вести от Бога. И летящие на Благовещение в небо голуби олицетворяют благую весть о рождении Спасителя, которую архангел Гавриил принес Богородице.

    Традицию воспел Александр Сергеевич Пушкин.

   В чужбине свято наблюдаю

    Родной обычай старины:

    На волю птичку выпускаю

    При светлом празднике весны.

    Я стал доступен утешенью;

    За что на Бога мне роптать,

    Когда хоть одному творенью

    Я мог свободу даровать.

   А.С. Пушкин 


10 апрель 10:19 | : Будни / Верую

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