В госпиталь космодрома Плесецк прилетели "жаворонки"

Помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) посетил военный госпиталь города Мирного. Клирик совершил краткое богослужение и прошел по отделениям, поздравив пациентов и сотрудников с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.

В честь праздника отец Антоний угостил воинов «жаворонками» — это печеные птички из постного теста. В православной традиции их пекут на праздник 40 мучеников Севастийских и на Благовещение.

Отметим, что одна из поэтичных традиций Благовещения Пресвятой Богородицы — выпускать на волю птиц. Исторически это были разные птички — голуби, синицы, жаворонки. Люди ловили их в лесу, бережно сажали в клетки, а потом, собравшись все вместе, выпускали в небо. Простые люди в чистоте народной веры считали, что лесные птицы, выпущенные на волю, будут ходатайствовать перед Господом за своих освободителей. Кроме того, голубь всегда был символом благой вести от Бога. И летящие на Благовещение в небо голуби олицетворяют благую весть о рождении Спасителя, которую архангел Гавриил принес Богородице.

Традицию воспел Александр Сергеевич Пушкин.

В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины:

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;

За что на Бога мне роптать,

Когда хоть одному творенью

Я мог свободу даровать.

А.С. Пушкин



