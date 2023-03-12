Каждый третий архангельский программист мечтает сесть в кресло директора

Возглавить компанию, в которой они работают, чаще всего мечтают разработчики ПО и инженеры. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения Поморья.



Архангелогородцев, мечтающих о кресле гендира, за 2 года не стало меньше (24% в 2021 году и 26% сегодня). Причем карьерные амбиции мужчин значительно выше, чем у женщин: стать директором компании-работодателя мечтают 33 и 17% из них соответственно. Зарабатывающие от 80 тыс. руб. в месяц мечтают стать руководителем своей компании в 2 раза чаще респондентов с зарплатой до 30 тыс. руб. (31 и 16% соответственно).



Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего желающих руководить компанией, в которой работают, среди программистов (32%) и ИТР (29%). О посте директора также мечтают по 27% администраторов, квалифицированных рабочих и логистов. Меньше всего мечтающих стать руководителем компании — среди секретарей (9%), бухгалтеров, психологов и фармацевтов (по 11%).



За 2 года число желающих возглавить компанию-работодателя больше всего выросло среди врачей (+12 процентных пунктов), учителей (+9 п.п.) и водителей (+8 п.п.).