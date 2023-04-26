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В Архангельской области освобождающиеся подростки получат "дорожный комплект"

Несовершеннолетним воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) окажет содействие московский благотворительный фонд «Протяни руку».
Организация была создана в 2014 году для помощи женщинам и подросткам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, и членам их семей. В ходе посещения АВК руководитель фонда Наталья Костина в сопровождении начальника колонии Сергея Богатко познакомилась с учреждением. Для неё была проведена небольшая экскурсия, в ходе которой Наталья Владимировна посетила общежития отрядов, школу, столовую, ПФРСИ и карантинное отделение. Она высоко оценила условия содержания несовершеннолетних.
После начальнику АВК Наталья Костина рассказала о деятельности и программных проектах фонда. Она предложила учреждению принять участие в двух из них. «Жизнь за периметром» - это проект, который поможет оплачивать посещение различных музеев и выставок во время выезда за пределы режимного учреждения, если у подростка нет личных средств. Второй проект - «Дорожный комплект» - направлен на оказание помощи освобождающимся – в него входит набор средств личной гигиены, минимальный комплект одежды – все то, что может понадобиться в дороге к месту жительства.
Между руководством Архангельской ВК и фондом подписано соглашение о сотрудничестве. Помощь будет оказываться и по организации работы с подростками. Первое, что планируется передать в АВК, - микрофоны для театральной студии и книги для библиотеки учреждения.
29 май 11:31 | : Будни

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