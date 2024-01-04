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Архангелогородцы поделились самыми радостными днями на работе

По 8% архангелогородцев лучшими моментами на работе назвали день перед отпуском и день выплаты премий. Еще для 8% каждый день на работе — лучший.

7% за год больше всего запомнились корпоративные мероприятия. 6% лучшим днем на работе считают день завершения проекта. Для 4% респондентов лучшим стал день, когда были достигнуты высокие показатели в работе.

Еще для 4% — день получения благодарности. Увеличение зарплаты и повышение в должности стали самыми запоминающимися моментами в работе для 3 и 2% опрошенных соответственно. Еще 2% запомнили момент, когда поняли, что справились с возложенными на них обязанностями.

 Среди других радостей в работе: смена руководства, автоматизация рабочих процессов, изменение графика работы, командировка, повышение квалификации, перевод на удаленку, отпуск непосредственного начальника.

 У 26% северян не было запоминающихся дней в прошедшем году.

 Мужчины чаще радуются уходу в отпуск и завершению проектов. Женщины — достижению высоких показателей и корпоративам.

(картинка с https://gas-kvas.com

01 апрель 07:30 | : Будни

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