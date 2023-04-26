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Работающие архангелогородцы больше всего рады премиям и отпускам

Лучшим днем на работе за прошедший год каждый двадцатый трудоустроенный архангелогородец назвал день ухода в отпуск.

Лучший день на работе — когда выдали премию, уверен каждый одиннадцатый опрошенный (9%). Для 8% самым запоминающимся стал день достижения отличных показателей в работе.

 Праздники и корпоративные мероприятия запомнились 6%. Для каждого двадцатого лучшим рабочим днем в году стал тот, когда начался отпуск (5%).

 2 из 100 опрошенных запомнилось празднование собственного дня рождения с коллегами. По 1% респондентов назвали лучшим днем тот, в который хвалило руководство, повысили в должности, увеличили зарплату или выполнили проект. Другие запоминающиеся поводы назвали 9%. Среди них — переход на удаленку, защита проекта, победа в профсоревновании, успешное прохождение проверки и проч.

 3 из 10 работающих утверждают, что ни одного светлого дня на работе за прошедший год не было. В противовес им 6% назвали прекрасным каждый день на любимой работе.

 За прошедший календарный год мужчины чаще радовались премиям, женщины — отпускам.

26 май 07:25 | : Будни

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