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Архангелогородцы считают зиму самым продуктивным временем года

Лучшее время года для работы на удаленке — зима, самый продуктивный день недели — понедельник.

16% архангелогородцев назвали зиму самым продуктивным временем года. У 14% респондентов пик продуктивности приходится на весну, у 13% — на лето. Осенью работают в полную силу 11% россиян.

 Зимний период — лучшее время для работы удаленных сотрудников (20%). Персонал на гибридном графике чаще утверждает, что пик продуктивности приходится на весну (16%).

 В течение недели северяне лучше всего работают по средам — 20% опрошенных назвали этот день самым продуктивным. По 14% респондентов назвали понедельник и вторник самыми плодотворными рабочими днями. На четверг пик продуктивности приходится у 8% респондентов, на пятницу — еще у 8%.

 Работающие на территории работодателя и персонал на гибридном графике уверены, что лучше всего трудятся по средам (20 и 24% соответственно). Удаленщики лучшим рабочим днем недели назвали понедельник (19%).

(фото с https://pokayadoma.ru

12 март 07:47 | : Будни

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