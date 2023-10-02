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Архангелогородки лучше всего работают, "когда муж сбежал"

Возраст наибольшей продуктивности женщин наступает на 3 года позднее, чем у мужчин.

Пик карьеры и продуктивности архангелогородца приходится на 47 лет. Причем средний возраст, когда женщины и мужчины находятся на вершине карьеры, одинаков (по 47 лет), а вот средний возраст наивысшей продуктивности отличается: 46 лет у мужчин и 49 лет у женщин. «Дети выросли, муж сбежал — появился большой простор для деятельности!» — поясняют жительницы благословенного Поморья.

 Чаще всего временем, на который, по оценкам россиян, пришелся пик их карьеры (т. е. наиболее высокой должности и зарплаты) называют период от 46 до 50 лет (21%), причем примерно поровну респондентов добились успеха раньше или позже этого. А вот пик их продуктивности, как чаще всего считают северяне, пришелся непосредственно на предпенсионный период (23%).

Рынок труда сейчас переживает период «старения» кадров. Работодатели постепенно отказываются от негласных предубеждений против возрастных соискателей (официально возрастная дискриминация запрещена законом). Особенно это касается сегмента квалифицированной рабочей силы.

23 ноябрь 07:54 | : Будни

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