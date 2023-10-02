Архангелогородки лучше всего работают, "когда муж сбежал"

Возраст наибольшей продуктивности женщин наступает на 3 года позднее, чем у мужчин.

Пик карьеры и продуктивности архангелогородца приходится на 47 лет. Причем средний возраст, когда женщины и мужчины находятся на вершине карьеры, одинаков (по 47 лет), а вот средний возраст наивысшей продуктивности отличается: 46 лет у мужчин и 49 лет у женщин. «Дети выросли, муж сбежал — появился большой простор для деятельности!» — поясняют жительницы благословенного Поморья.



Чаще всего временем, на который, по оценкам россиян, пришелся пик их карьеры (т. е. наиболее высокой должности и зарплаты) называют период от 46 до 50 лет (21%), причем примерно поровну респондентов добились успеха раньше или позже этого. А вот пик их продуктивности, как чаще всего считают северяне, пришелся непосредственно на предпенсионный период (23%).

Рынок труда сейчас переживает период «старения» кадров. Работодатели постепенно отказываются от негласных предубеждений против возрастных соискателей (официально возрастная дискриминация запрещена законом). Особенно это касается сегмента квалифицированной рабочей силы.