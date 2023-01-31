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"Пусть в вашем доме всегда царят гармония и любовь"

Руководитель проекта "Безопасный интернет" Алексей Белый поздравил северянок с ЖЕНСКИМ ДНЁМ - праздником 8 марта :

 -Уважаемые северянки, дорогие женщины!
 Примите самые искренние поздравления с Международным женским днём 8 Марта!

 Этот первый весенний праздник, который всегда наполнен красотой, улыбками, нежностью и любовью, традиционно отмечается в нашей стране с особой теплотой.

 Наравне с мужчинами разделяя ответственность за настоящее и будущее нашей страны, вы приумножаете духовно-нравственные и семейные ценности. Ваша повседневная забота о благе детей, воспитание у них истинного патриотизма и любви к Отечеству вызывают чувства благодарности и восхищения!

 Сегодня благодаря своей настойчивости и целеустремленности женщины занимают ведущие позиции в сфере экономики, науки и образования, здравоохранения и культуры, спорта и общественной деятельности. Есть среди вас и женщины, которые связали свою судьбу с полицией, честно служа закону, активно защищая права и свободы граждан.

 Отдельные слова признательности сегодня – нашим дорогим женщинам – защитницам Донбасса и труженицам тыла!

Спасибо за вашу службу, ваш труд, за ваш опыт и преданность делу!

 Посвятив свою жизнь служению Родине и Справедливости, вы сохранили женственность, душевную красоту, отзывчивость и великодушие!

 С чувством глубокого уважения и признательности поздравляю вас с 8 Марта и желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и успехов в сложной и ответственной работе на благо нашей страны и её народа!

 Пусть в вашем доме всегда царит гармония, любовь и благополучие, а прекрасное весеннее настроение никогда не покидает вас!  

08 март 08:00 | : Будни

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