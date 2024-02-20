Митрополит Корнилий: Великий пост не за горами

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 25 февраля, в неделю о мытаре и фарисее, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили архангельские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником воскресного дня, с праздником в честь иконы Божией Матери, именуемой Иверской, и с праздником памяти святителя Алексия, митрополита Московского и всея России, чудотворца!

Вчера за всенощным бдением мы впервые в этом году услышали замечательные слова песнопения: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче». Повеяло Великим постом, и где-то вдалеке на горизонте мы увидели свет праздника Святой Христовой Пасхи. Открылась Постная триодь, и начались подготовительные недели, предваряющие Великий пост Святой Четыредесятницы. В сей воскресный день, именуемый неделей о мытаре и фарисее, Святая Церковь предложила нашему вниманию евангельское повествование, в котором Господь наш Иисус Христос изрек притчу. Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей — это тот человек, который знал Закон Божий наизусть, на первый взгляд, фарисеи жили благочестиво, они были уважаемыми людьми. А мытарь — это сборщик налогов, он собирал подати не в пользу своего государства, а в пользу Римской империи, которая в то время оккупировала Иудею. Несложно понять, как относился народ к мытарям. Итак, в притче говорится, что фарисей, став в храме, молился сам в себе так: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Разве нельзя благодарить Бога? Святая Церковь призывает нас всегда и за всё благодарить Господа, что мы и делаем ежедневно. Прежде всего, мы приносим благодарность Господу Богу за то, что Он терпит нас, продлевает нам время для покаяния. Но молитва фарисея была преисполнена гордости и превозношения. Что же делал мытарь? Он, как пишет святой апостол и евангелист Лука, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Милостив буди мне грешному!» Мытарь видел пред собой пол и обливал его своими слезами! Завершая сию притчу, Спаситель изрек: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Господь отверг гордую молитву фарисея и принял смиренную молитву мытаря. Тот, кто с гордостью молился, перечисляя свои заслуги и не видя своих грехов, был осужден, его молитва не принята Господом Богом, он возвысился сам, но пал пред лицом Господа Бога. Смиренная молитва мытаря, принесенная со слезами покаяния, была принята Господом Богом, и за то, что он сам себя смирил и унизил пред лицом Божиим, Господь возвысил его и простил его согрешения.

В первую подготовительную седмицу пред Великим постом мы с вами должны научиться тому, как мы будем в дни Святой Четыредесятницы приносить покаянную молитву пред Господом Богом. Прежде всего, мы должны помнить, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В Священном Писании Господь поучает нас, зачастую приводя два противоположных образа человеческой жизни, например, Каин и Авель, два брата в евангельской притче о блудном сыне, два работника в притче о винограднике. Эти образы иносказательно раскрывают пред нами правду о судьбе всего мира и каждой человеческой души. Мы порой уподобляемся фарисею, а иногда мытарю, но будем молиться и трудиться, чтобы фарисейство никогда не касалось нашей души. Всегда с глубоким смирением будем просить Господа о прощении наших согрешений, и не только на словах нужно считать себя великим грешником, но чистым сердцем, душой и умом осознавать, как мы согрешаем пред Господом Богом. Наши прародители в раю нарушили заповедь Божию, и с тех пор человек склонен ко грехам, страстям и порокам, но Господь по Своему неизреченному милосердию и человеколюбию дал нам покаяние, как второе крещение, как говорит Святая Церковь. Будем чистосердечно со смирением приносить Богу нашу молитву, прежде всего, о прощении наших согрешений.

Молитву со смиренным сердцем всегда приносила Пречистая Преблагословенная Владычица наша Богородица и Приснодева Мария. После того, как Господь наш Иисус Христос вознесся на небо, Пречистая Богоматерь оставалась в доме Иоанна Богослова, но тогда о Ней знало ограниченное количество людей, но после Своего преславного Успения Она стала по благодати Хранительницей всего мира. Она явила Себя в Своих чудотворных иконах для нашего с вами спасения, утешения и назидания нас, грешных. Иверский образ Пречистой Богоматери в IX веке хранился у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. В то смутное время нашу Церковь терзала страшная ересь иконоборчества, и император Феофил поддерживал это учение. По его поручению иконоборцы пришли домой к благочестивой вдовице, чтобы уничтожить икону. Когда один из воинов копьем ударил по образу Богородицы, из лица Царицы Небесной тотчас полилась алая кровь. Это чудо привело в замешательство богоборцев, а вдова пообещала императорским воинам деньги и просила их до утра не трогать икону. Когда они ушли, женщина вместе с сыном для сохранения святой иконы опустила ее в море с молитвой, чтобы Владычица мира Сама нашла место сему образу. К радости благочестивой вдовицы, икона, стоя на воде, сама поплыла по морю и через некоторое время приплыла к Афону. Монахи грузинского Иверского монастыря на Святой Горе, несколько дней видя в море огненный столп, восходящий до неба, пришли к берегу. После молебного пения о даровании монастырю явившейся святыни благочестивый инок Гавриил по повелению Божией Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, принял святую икону и поставил в храме. На следующий день икона была обретена не в храме, а над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не открыла во сне святому Гавриилу Свою волю: «Не вы будете Меня охранять, а Я вас». После этого образ был поставлен над монастырскими воротами и до сей самой поры благочестивые паломники, приходя на Святую гору Афонскую и посещая Иверскую обитель, могут прикоснуться к святой многоцелебной иконе Божией Матери, именуемой Иверской, либо Вратарницей. В акафисте пред этим образом Царицы Небесной мы говорим такие слова: «Радуйся, Благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая». Известно пророчество, что пока Иверская икона пребывает на Святой горе, инокам нечего бояться, но когда образ покинет Иверский монастырь, гора Афон уйдет под воду и будет это событие пред завершением мировой истории.

В сей святой день будем просить и молить Царицу Небесную, чтобы в наше трудное время Владычица мира не оставила всех нас Своим покровом и попечением, а наипаче пусть каждого из нас Пречистая Дева научит тому смирению, которое Она имела в Своем сердце. Вспомним, что Она рекла Архангелу Гавриилу, благовествовавшему Ей: «Се раба Господня, буди мне по глаголу твоему». Сии слова должен знать и носить в своем сердце каждый христианин, и обращаясь к Богу говорить: «Се раб Господень, буди мне по глаголу твоему» всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!