Архангелогородки все чаще готовы работать в чисто мужских коллективах

Готовность женщин работать в мужских коллективах за 2 года выросла по всей стране.

Мужчинам чаще всего все равно, в каком коллективе работать (50%). Среди женщин больше тех, кто предпочитает смешанные коллективы (43%).



Среди представителей сильного пола в чисто мужском коллективе комфортнее трудиться каждому девятому (11%). О том, чтобы быть единственным мужчиной в команде, состоящей исключительно из женщин, мечтают 4%.



Среди архангелогородок только каждая двадцатая хотела бы работать исключительно с женщинами (5%). Втрое чаще женщины мечтают работать в окружении мужчин (16%) — по сравнению с 2021 годом мужские коллективы среди северянок стали популярнее.



Чем старше мужчины и чем выше их уровень дохода, тем реже они хотят работать в однополых коллективах (как в чисто мужских, так и в чисто женских). Среди женщин ситуация несколько иная: с увеличением возраста и величины зарплаты опрошенных популярность женских команд падает, мужских — возрастает.



Холостые мужчины чаще женатых стремятся работать в чисто женских коллективах. Незамужние женщины чаще говорят, что им комфортнее трудиться среди мужчин.