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Архангелогородки все чаще готовы работать в чисто мужских коллективах

Готовность женщин работать в мужских коллективах за 2 года выросла по всей стране.

Мужчинам чаще всего все равно, в каком коллективе работать (50%). Среди женщин больше тех, кто предпочитает смешанные коллективы (43%).

 Среди представителей сильного пола в чисто мужском коллективе комфортнее трудиться каждому девятому (11%). О том, чтобы быть единственным мужчиной в команде, состоящей исключительно из женщин, мечтают 4%.

 Среди архангелогородок только каждая двадцатая хотела бы работать исключительно с женщинами (5%). Втрое чаще женщины мечтают работать в окружении мужчин (16%) — по сравнению с 2021 годом мужские коллективы среди северянок стали популярнее.

 Чем старше мужчины и чем выше их уровень дохода, тем реже они хотят работать в однополых коллективах (как в чисто мужских, так и в чисто женских). Среди женщин ситуация несколько иная: с увеличением возраста и величины зарплаты опрошенных популярность женских команд падает, мужских — возрастает.

 Холостые мужчины чаще женатых стремятся работать в чисто женских коллективах. Незамужние женщины чаще говорят, что им комфортнее трудиться среди мужчин.

22 июнь 07:50 | : Экономика

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