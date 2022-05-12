Александр Фролов поздравил первоклассников трех школ Архангельска с Днем знаний

Депутат областного Собрания Александр Фролов и депутат городской Думы Сергей Чанчиков в день знаний побывали на торжественных линейках в трех школах столицы Поморья.
Школа №9 в прошлом году была полностью отремонтирована и новый учебный год здесь встречают с большим оптимизмом. За парты сядут сразу пять первых классов. Директор школы Наталья Попова поблагодарила Александра Фролова за большую помощь. Сегодня о депутата в подарок школе передан широкоформатый телевизор.
- 9-я школа была у нас на особом контроле, и мы очень рады, что капитальный ремонт был выполнен качественно. Школа фактически пережила второе рождение. Сейчас совместно с городом будет завершать благоустройство территории, тем, чтобы школа действительно была лучшей в нашем округе, - отметил Александр Фролов.
В школе №36 в этом году тоже пять первых классов. В прошлом году на территории школы появилась современная тренажерная площадка. В этом году – в подарок от депутатов Фролова и Чанчикова – современный ноутбук.
Школа №35 в округе Майская Горка вновь ставит рекорд – здесь сформировано 7 первых классов. По словам директора Елены Сидорук сегодня для первоклашек созданы все условия. Также в школе активно развивается инклюзивное образование. Поэтому подарок от Александра Фролова особый – компьютер с мощным системным блоком, которым оснастят кабинет где занимаются особые детишки.
- Первое сентября – это особый праздник. Школа, система образования – одна из основ общества и государства. Уверен, что в нашем городе и области мы приложим все усилия для совершенствования развития образования. С днем знаний! - поздравил всех Александр Фролов.