Дмитрий Морев сообщил архангелогородцам адрес хорошего новогоднего настроения

Глава Архангельска сообщил, что новогодняя прогулочная территория будет открыта для посещений в субботу, 23 декабря.

- Впервые детский парк открыл свои двери зимой год назад. И сразу стал одной из точек притяжения в новогодние каникулы. В этом году мы расширяем пространство и приобрели дополнительные украшения. Сейчас полным ходом идет установка арт-объектов, ярмарочных домиков и уличных обогревателей, тестирование карусели. За новогодним настроением – в «Потешный двор»! – обратился к архангелогородцам Дмитрий Морев.

Режим работы парка в декабре и январе:

Будние дни (кроме понедельника) - с 16:00 до 20:00

Выходные дни - с 14:00 до 20:00

Новогодние праздники:

31 декабря - с 14:00 до 18:00

1 января - с 16:00 до 20:00

2-8 января - с 13:00 до 20:00.

На карусели можно будет покататься по карте парка при температуре до -10 градусов.

Управление культуры готовит детские программы, которые в предстоящие каникулы пройдут именно в «Потешном дворе». Каждый день со 2 по 8 января развлекательные мероприятия будут проводиться с 13 до 14 часов.